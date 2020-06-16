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消息称供应链正为 iPhone 12 生产背部 ToF 元件：用于激光雷达

2020/6/16 11:48:58来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 6 月 16 日消息 今天，PatentlyApple 报道称，苹果组件供应链从 6 月就开始密集生产，为苹果提供 2020 年新品（iPhone 12）所需的 VCSEL 芯片，并且这种生产的速度将会持续至今年第三季度。

报道称，全球领先的砷化镓微波积体电路（GaAs MMIC）晶圆代工公司稳懋半导体（Win Semiconductors）已获得苹果 VCSEL 芯片的订单，将为 2020 年新款 iPhone 提供 Face ID 模块的 3D 传感器、背部摄像头的 ToF 传感器等。

此外，测试解决方案提供商 Elite Advanced Laser 和 Chroma Ate 开发了用于检查这些 VCSEL 芯片的工具，计划于 9 月发货。同时，台积电的后端服务子公司 Xintec（精材科技）继续为新 iPhone 提供 3D CMOS 的 DOE 封装服务。

IT之家发现，消息表明 iPhone12 至少会保留刘海屏设计的 Face ID，但会不会像此前传闻中将这一区域的面积缩小，目前还不得知。不过，机身背部的 ToF 传感器则意味着，背部三摄 + LiDAR 激光雷达扫描仪的组合将极有可能出现在 iPhone 12 上

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关键词：iPhone12

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