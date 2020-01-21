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苹果iPhone 12的爆料又来了：这次是藏青配色

2020/1/21 18:36:02来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月21日消息 按照每年的惯例，每当新款iPhone发布之后，用不了多久时间，关于下一代新iPhone的爆料就开始活跃了起来。关于iPhone 12的爆料已经有了不少，有消息称苹果将在2020年秋季发布四款新iPhone，包括一部5.4英寸机型，两部6.1英寸机型和一部6.7英寸机型。

据外媒报道，爆料达人Max Weinbach在Twitter上与YouTube上的EverythingApplePro联手揭露了iPhone 12 Pro（可能还有其他iPhone 12）的全新配色，据 Weinbach的说法，苹果公司或许会放弃iPhone 11系列引入的午夜绿色色调，从而为更“凉爽”的藏青色腾出空间。

放出的渲染图，大家看看就好▲

每年iPhone发布的时候，新配色似乎自带“真香定律”，总会引起不少消费者的追捧。

此前有报告指出，在2020年下半年苹果将量产7500万至8500万部5G iPhone 12手机。同时随着新iPhone加入对5G的支持，iPhone 12的销量将再度获得提升。而根据投行JP Morgan去年提供的数据显示，预计苹果公司在2021财年（iPhone 12当年）将出货约2.07亿部iPhone。

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关键词：iPhone12iPhone 13iPhone 11

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