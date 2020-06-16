T-Mobile 出现重大断网故障，影响全美范围用户

据外媒报道，T-Mobile 在本周一出现了重大网络问题，对美国全国范围的用户都产生了影响，其中不少用户反映了通话和数据服务方面的问题。

T-Mobile 技术总裁 Neville Ray 周一在推特上证实，该公司的工程师正在努力解决其网络上的语音和数据问题。他的推文没有提供更多详细细节，只是表示网络问题影响了全国各地的用户，而 T-Mobile 希望 “尽快修复”这一问题。

网站 DownDetector 记录了 T-Mobile 的断网情况。从美国东部时间本周一下午 1 点左右，T-Mobile 网络上的服务问题激增，到下午 3 点报告的相关问题数量已增至 11 万个（高于 DownDetector 的基准）。两小时后，T-Mobile 网络上报告的问题数量大约为 3.3 万个。

用户在社交媒体上也反应了使用 T-Mobile 网络遇到的问题，多数与 “通话”和 “移动数据”相关。

T-Mobile 尚未透露此次网络问题的确切原因或具体影响程度，目前也不清楚还有多少用户仍在遭遇无线服务中断问题。

图：DownDetector 网站上截至本周一晚 T-Mobile 用户在全美范围内的断网情况。

有报道称，AT&T 和 Verizon 也遇到了网络中断的情况，但这似乎与试图主动联系 T-Mobile 用户或接听 T-Mobile 用户的电话相关。AT&T 一位发言人证实，AT&T 的网络运行正常，而 Verizon 发言人也表示 Verizon 网络运行良好。

“我们了解到另一家运营商存在网络问题。拨打或接听该运营商的用户的电话可能会发生故障。”这位 Verizon 发言人在一份邮件声明中表示。

来自路透社的最新报道称，美国联邦通信委员会（FCC）主席 Ajit Pai 已表示，将对影响全美用户的 T-Mobile 大面积网络中断问题进行调查。

Ajit Pai 在推特上表示：“T-Mobile 的网络中断是不可接受的。FCC 正在展开调查。我们要求知道原因 -- 美国消费者也是如此。”

截至 2019 年底，T-Mobile US 在美国市场拥有 8600 万用户。T-Mobile 没有立即就网络中断问题回应置评请求。