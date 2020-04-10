诺基亚爱立信获T-Mobile美国5G大单，三星出局

北京时间4月10日消息 据Light Reading报道，T-Mobile近日表示，在与Sprint完成合并后，它将在为期三年、价值430亿美元的网络升级项目中使用诺基亚和爱立信的5G设备。

然而，三星似乎未能参与其中。

在被问及是否会向T-Mobile提供设备时，三星在给Light Reading的一份声明中表示：“三星很自豪能够成为Sprint LTE和5G NR网络的组成部分，我们期待与New T-Mobile扩展这种关系。至于其他信息，三星的政策是尊重运营商来选择其供应商。”

T-Mobile没有回应有关这方面的信息答复请求。

然而，在最近接受CNBC采访时，T-Mobile即将上任的CEO Mike Sievert仅提到了爱立信和诺基亚是T-Mobile的5G供应商。

“我们最大的供应商是爱立信和诺基亚。我们正计划与现有供应商一起扩大我们的5G网络。”Mike Sievert说。“与我们现有的供应商一起，我们在网络方面拥有一个协同效应池，我们看到了260亿美元的协同效应。仅从网络方面来看，总体的协同效应达到430亿美元。因此，正如我们与我们现有合作伙伴计划的那样，这次合并将释放出巨大的规模潜力，最终将使我们能够实现可以匹敌AT&T和Verizon的规模，但是显然我们的文化、品牌和价值主张更有吸引力。”

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2018年，T-Mobile分别向诺基亚和爱立信授予了35亿美元的合同，用于其初期5G网络建设，该网络将在其全国范围内的600MHz频谱和7个城市的毫米波频谱上运行。不过，T-Mobile正计划通过最近与Sprint合并后获得的2.5GHz频段来大幅扩展和增强其5G网络。

具体来说，T-Mobile已承诺关闭全国范围内的3.5万个冗余基站，并新建1万个新基站，从而使合并后的公司拥有8.5万个基站。同时，该公司计划在未来几年将其small cell的数量从目前的1万个增加到总计5万个。该公司承诺，所有这些工作将使得在未来六年内，美国90%的人口将能够享受到“世界上最好的5G网络”，平均5G速度将达到100 Mbit/s以上。

看起来，这些工作中的绝大部分将落在诺基亚和爱立信身上，而不是三星。

考虑到三星是Sprint的三大5G供应商之一，该公司缺席T-Mobile的新合同是值得注意的。Sprint去年在9个城市推出了5G：爱立信在达拉斯、亚特兰大、休斯顿和堪萨斯城帮助Sprint建设了5G网络；诺基亚在洛杉矶、纽约、凤凰城和华盛顿特区为Sprint建设了5G网络；三星则在芝加哥为Sprint建设了5G网络。

此外，Verizon和AT&T都选择了三星、诺基亚和爱立信作为5G供应商。这些进展帮助三星的网络业务获得显著收益。例如，市场研究公司Dell'Oro Group分析师Stefan Pongratz最近指出，2016-2018年间三星在北美移动基础设施市场的份额增长了大约5%，截至2018年底，三星占据北美移动基础设施市场高达10%的市场份额。

实际上，几个月前，三星刚刚收购了一家总部位于弗吉尼亚州美国初创公司TeleWorld Solutions（TWS）。这家公司为美国各地的移动运营商、有线电视运营商、设备OEM和其他公司提供网络设计、测试和优化服务。