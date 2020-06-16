中兴手机再换帅：努比亚倪飞出任 CEO，能否再翻身？

6 月 16 日下午消息，今日有媒体报道称，努比亚手机总裁倪飞将调任中兴通讯，接替徐峰出任终端 CEO，具体任命将于近期公布。努比亚方面则表示未听说相关消息。

报道称，倪飞在接替徐峰出任中兴终端 CEO 的同时，会兼任努比亚手机董事长；而徐峰将同级轮岗到中兴通讯总部，仍担任高级副总裁，负责相关流程或质量领域。

努比亚品牌成立于 2012 年 10 月，由中兴终端组建团队独立运作，采用互联网运作机制，倪飞担任努比亚品牌总经理，里强担任总裁。2019 年 5 月，倪飞接替里强担任努比亚技术有限公司法定代表人。

不过在华米 OV 的市场格局之下，手机市场的头部效应越来越集中，与华为和小米等相比，中兴和努比亚双品牌的运作未显现出十分明显的效果。中华酷联时代的中兴已经在国内手机市场声量日衰，努比亚也未在品牌知名度和销量上取得较大突破。

2017 年，倪飞在接受新浪科技在内的媒体采访时表示，2017 年努比亚的销量目标仍将在千万级别，而这与 2016 年和 2015 年的目标基本持平。“智能手机行业确实需要规模，这也是努比亚所追求的”，倪飞当时说，但智能手机同质化也很严重，因此细分市场还有机会，也可以逐步增加规模。

近两年，努比亚开始尝试游戏手机这个细分市场，在产品和业务布局上有所差异化。不过后来小米也投资了黑鲨游戏手机与之竞争，游戏手机的赛道的也越来越拥挤。

此外，努比亚也出现了高管流失的现象。努比亚 13 位联合创始人之一、副总裁苗雷已经加盟小米，担任小米相机部总监。此前甚至还传出了倪飞要离职的消息，不过后来被他本人辟谣。

目前摆在中兴手机和努比亚面前的是，头部手机厂商的份额越来越高，竞争也十分激烈，留给中小手机厂商的机会已经少之又少。

2017 年 7 月，中兴通讯出售了努比亚技术 10.1% 股权。转让完成后，中兴通讯持有努比亚的股份将从 60% 下降至 49.9% 的股权，努比亚不再纳入中兴通讯合并报表范围。

当时倪飞表示，这是为努比亚上市做准备，因为上市公司单一大股东不能超过一定比例。2016 年 1 月，努比亚方面透露已有明确的 IPO 上市计划：目标 3-4 年内，努比亚技术有限公司将会完成上市动作。不过从目前来看，这一 IPO 计划并未如期完成。

中兴手机也历经了多次调整。2018 年 7 月，原中兴终端 CEO 程立新宣告离开中兴，原中兴终端供应链负责人徐锋接替他出任终端 CEO。徐峰上任后曾表示，中兴具有从端到系统的能力，成为 5G 先锋的目标非常明确，将在 5G 时代重回主流市场。

如果此次传闻为实，中兴方面的目的是要加强中兴终端与努比亚两个品牌的联动。不过从目前的全球和中国市场份额来看，中兴手机距离主流市场仍有很大的距离。