华为新专利公布：暗示华为 Mate 40 或采用侧屏虚拟相机控制按键

IT之家 6 月 16 日消息 华为的新旗舰 Mate 40 系列预计在 10 月份左右发布，去年 Mate 30 系列配备了多项创新功能，包括 88 度的 88° 曲面屏幕和虚拟音量按键，这些按键位于屏幕边缘，替换了实体按键。

据荷兰科技博客letsgodigital报道，2019 年 7 月 6 日，华为向国家知识产权局提交了一项外观设计专利申请，并于 2020 年 6 月 16 日向外界公布，我们知道华为 Mate 30 已经支持侧面虚拟快门功能，但这个专利暗示，华为 Mate 40 系列或许将更进一步，将其它的一些摄像头功能也整合到屏幕的侧面。

专利包括约 10 张生产图片和简要说明，还有彩色图片，图片中的手机表明这是一款设计现代的华为智能手机，采用曲面显示屏和前置双摄像头，双摄像头模块很小。

该外观设计专利主要涉及摄像头的用户 UI，该 UI 在边缘屏幕的侧面。其中一套 UI 方案，里面包含很多摄像头控制虚拟按键，包括调节参数的图标（+ 和 -）、闪光灯、滤镜选择和白平衡设置。此外，还加入了一个转换图标，可以在前后摄像头镜头之间进行切换，最后一个图标是快门按键。

还有另外一套方案，开头也是一个参数设置图标（+ 和 -），还有 HDR、闪光灯、白平衡、图库图标。

IT之家了解到，华为通常在 9 月、10 月左右推出 Mate 智能手机，Mate 40 系列的具体发布日期目前还不得而知，但预计会采取类似的策略。