内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

曝华为 Mate 40/Pro 将采用自由曲面技术镜片，大立光 9P 镜头完成研发

2020/6/13 0:47:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 12 日消息  微博博主 @数码闲聊站 消息，大立光的 Freeform lens 预计在下半年出货，供应链传闻华为 Mate 40 系列使用改善大底镜头的成像劣化和畸变等问题。大立光的 9P 镜头也完成研发，针对亿级像素做出许多调优升级。

IT之家获悉，资料显示，在大立光电话会议上，公司管理层表示已准备好新产品自由曲面技术镜片，可进一步改善成像弯曲问题，预期下半年将会看到客户在旗舰机型上引入。另外，8P 镜头自 2019 年底开始大量出货，9P 镜片已完成研发，等待客户导入产品线。镜头生产的供应来看，大部分供应商对产能扩张的态度审慎，唯有瑞声科技相对进取。瑞声的镜片产品现在主要是 5P，或可能引发中低端镜头的竞争，但对高端产品影响有限。

IT之家报道，据微博 @手机晶片达人的爆料，虽然美国在五月对华为进一步制裁，但华为仍如期会在 10 月份发布 Mate 40，并搭载 5nm 工艺的麒麟处理器，第四季可以供货约 800 万部 Mate 40

关于 5nm 麒麟芯片，此前国外爆料人 RODENT950 曾透露，华为下一代旗舰级芯片将命名为麒麟 1000，由台积电 5nm 工艺制程。此前也有消息称麒麟 1000 开发代号为 “巴尔的摩”，将采用 Cortex A77 或 A78 架构（考虑到麒麟 990 5G 采用的是 Cortex A76 架构）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate 40华为镜头

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    