曝华为 Mate 40/Pro 将采用自由曲面技术镜片，大立光 9P 镜头完成研发

IT之家6 月 12 日消息 微博博主 @数码闲聊站 消息，大立光的 Freeform lens 预计在下半年出货，供应链传闻华为 Mate 40 系列使用改善大底镜头的成像劣化和畸变等问题。大立光的 9P 镜头也完成研发，针对亿级像素做出许多调优升级。

IT之家获悉，资料显示，在大立光电话会议上，公司管理层表示已准备好新产品自由曲面技术镜片，可进一步改善成像弯曲问题，预期下半年将会看到客户在旗舰机型上引入。另外，8P 镜头自 2019 年底开始大量出货，9P 镜片已完成研发，等待客户导入产品线。镜头生产的供应来看，大部分供应商对产能扩张的态度审慎，唯有瑞声科技相对进取。瑞声的镜片产品现在主要是 5P，或可能引发中低端镜头的竞争，但对高端产品影响有限。

IT之家报道，据微博 @手机晶片达人的爆料，虽然美国在五月对华为进一步制裁，但华为仍如期会在 10 月份发布 Mate 40，并搭载 5nm 工艺的麒麟处理器，第四季可以供货约 800 万部 Mate 40。

关于 5nm 麒麟芯片，此前国外爆料人 RODENT950 曾透露，华为下一代旗舰级芯片将命名为麒麟 1000，由台积电 5nm 工艺制程。此前也有消息称麒麟 1000 开发代号为 “巴尔的摩”，将采用 Cortex A77 或 A78 架构（考虑到麒麟 990 5G 采用的是 Cortex A76 架构）。