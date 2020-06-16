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采用华为 Wi-Fi 6 光猫，河南联通发布全屋智能解决方案

2020/6/16 16:11:33来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 16 日消息 今天，河南联通举办 “豫见 5Gn，智启 N 千兆”发布会，称将推出 “N 千兆融合套餐”和新一代 “沃家组网”家庭 Wi-Fi 组网升级服务。

据介绍，河南联通将推出全屋智能解决方案，包含千兆 Wi-Fi 和沃家组网服务，涵盖千兆 5G + 千兆固定宽带 + 千兆家庭 Wi-Fi。与此同时，河南联通宣布将在 2020 年底实现县城以上区域 100% 提供千兆宽带接入业务。河南联通的方案是通过在家庭主要区域放置华为新一代 OptiXstar 千兆 Wi-Fi 6 光猫，实现千兆宽带接入和大面积 Wi-Fi 信号覆盖。

IT之家曾报道，今年三月，华为正式发布业界首款千兆智能光猫 OptiXstar 系列，官方称其基于创新性的 10G PON、eAI（嵌入式人工智能）和 Wi-Fi 6 技术拉开了 10G PON 和 Wi-Fi 6 光猫走向千家万户的序幕，将加速 F5G 时代千兆家庭宽带的普及。河南联通称，华为千兆 Wi-Fi 6 光猫使用 160MHz 超大频宽，实验室实测，Wi-Fi 速率最高可达 1600M 左右，用户只需直连光猫，便可轻松获得超千兆的 Wi-Fi 上网体验。

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