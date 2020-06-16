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天翼云 618 年中促销活动：全场 0.6 折起

2020/6/16 17:32:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 16 日消息  天翼云 618 期间发起 “年中上云”活动，入门级云主机 1 核 1G S2 通用型云主机，1M 带宽，秒杀价 92 元 / 年

IT之家了解到，其他方面，云主机、数据库续订 1 年享 8.5 折、2 年享 7 折、3 年享 5 折，活动期间包年续费再享 9.5 折，还可用券。

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