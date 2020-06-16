美团组织架构调整：充电宝、两轮、公交、地图业务调整至美团平台

6 月 16 日消息，美团今日发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原 LBS 平台 / 交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。

公告中提到，“LBS 平台成立至今各业务健康发展，疫情期间为消费者提供了优质的服务。期待各业务在新组织架构下茁壮成长。”

据了解，美团充电宝自今年启动以来，已在全国超过 100 多个城市提供充电服务，覆盖餐饮、商场、机场、火车站等公共出行及服务场所；美团公交在全国 100 多个城市落地实时公交查询、电子公交卡等功能；美团单车和电单车疫情期间在湖北暂停收费，并向全国一线医护人员和防疫人员捐赠 100 多万张骑行卡。

美团近年来持续推动线下、线上、流量、品牌四者的一体化。2019 年 6 月，美团宣布品牌变色，从此前的蓝色变为黄色，除线上 App 变更为黄色外，包括单车、充电宝等线下触点和交互入口也都变为黄色；2019 年 1 月，美团通过内部信宣布摩拜单车品牌将更名为美团单车，未来美团 App 将成为其国内唯一入口。

公开资料显示，美团于今年 1 月宣布成立美团平台，由原用户平台下属美团 App 部、设计部、市场营销部合并组成，负责美团 App、设计及市场营销相关工作，任命公司副总裁、S-team 成员李树斌担任美团平台负责人。