内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美团组织架构调整：充电宝、两轮、公交、地图业务调整至美团平台

2020/6/16 17:42:33来源：网易科技作者：子青责编：孤城评论：

6 月 16 日消息，美团今日发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原 LBS 平台 / 交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。

公告中提到，“LBS 平台成立至今各业务健康发展，疫情期间为消费者提供了优质的服务。期待各业务在新组织架构下茁壮成长。”

据了解，美团充电宝自今年启动以来，已在全国超过 100 多个城市提供充电服务，覆盖餐饮、商场、机场、火车站等公共出行及服务场所；美团公交在全国 100 多个城市落地实时公交查询、电子公交卡等功能；美团单车和电单车疫情期间在湖北暂停收费，并向全国一线医护人员和防疫人员捐赠 100 多万张骑行卡。

美团近年来持续推动线下、线上、流量、品牌四者的一体化。2019 年 6 月，美团宣布品牌变色，从此前的蓝色变为黄色，除线上 App 变更为黄色外，包括单车、充电宝等线下触点和交互入口也都变为黄色；2019 年 1 月，美团通过内部信宣布摩拜单车品牌将更名为美团单车，未来美团 App 将成为其国内唯一入口。

公开资料显示，美团于今年 1 月宣布成立美团平台，由原用户平台下属美团 App 部、设计部、市场营销部合并组成，负责美团 App、设计及市场营销相关工作，任命公司副总裁、S-team 成员李树斌担任美团平台负责人。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美团充电宝、两轮、公交

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    