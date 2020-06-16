苹果 WWDC 2020 学生开发者挑战赛颁奖，中国大陆 23 名学生获奖

IT之家6 月 16 日消息 苹果 WWDC 学生开发者挑战赛获奖者公布，共有来自 41 个国家和地区的 350 位学生获得奖项，其中包含中国大陆地区有 23 名学生开发者获奖。这些学生凭借 Swift Playground 应用，运用 Swift 语言融合自身创意，编写属于自己的 App，最终赢得本次学生开发者挑战活动。

今年 5 月初，伴随苹果官方宣布 WWDC2020 的举办时间，Swift 编程学生挑战赛活动就一同上线，全球符合条件的学生开发者可以提交自己的作品给苹果，参赛者通过在 Swift Playground 中创建体验时长不超过三分钟的互动场景，来展现自己的创意与编程水平。这项活动的举办更多是为表彰和激励年轻一代程序员和创作者，也为每年的 WWDC 大会注入新鲜血液，

在今年的挑战赛获奖者中，有 23 名来自中国的学生开发者，从中学生到大学生均有包含，他们通过不同形式的创意将代码与现实生活、课程学习、本土文化相结合。

比如本次获奖者中年龄最小，仅 14 岁的孙睿哲同学，他本次获奖的作品非常具有现实意义，通过三个小游戏展现了可循环垃圾的一生，玩家通过游戏不仅能对如何正确分类垃圾有更清楚的认识，还能理解我们为什么需要推广垃圾分类与可再次使用材料。这样的作品很好体现用代码、编程去呼应生活中的热点现象，同时让更多人受益，孙睿哲同学还期待 XCode 与 Swift 有中文版本，可以让更多中国学生接触 iOS 开发。

除了具有现实意义的作品，也不乏充满人文情怀的学生开发者。22 岁的钱睿超同学，通过 Swift Playground 创造了一个为残障群体发声的应用，希望人们可以认识到切实影响上千万人的问题，更加理解残障人士。并且在应用内素材方面，作品里所有场景、元素还有动画的帧，都是使用 iPad 和 Apple Pencil 在 Procreate 上绘制而成，同时游戏使用 3 阶段场景，让玩家分别以健全人的视角和残障人士的视角去尝试通关游戏，非常具有人文关怀。

21 岁的冯杨洋同学，受到 “致 Mac 背后的你”这支广告鼓舞，开始尝试 iOS 开发，成为 Mac 背后的一员。这次的参赛作品与本土文化结合紧密，将剪纸操作搬到了屏幕上，用户能够模拟现实中折叠纸张的方向。同时用户能够根据不同的需求学习两种不同的剪纸技巧，希望通过这个作品，让传统剪纸文化得到弘扬，传统手艺人更受到关注。

还有不少学生开发者的作品这里我们就不再一一例举，但他们都有一个共同特点就是兼具创新性与社会意义，在展现自己代码才能的同时，也可以在现实生活中发挥作用，这可能也正是苹果举办这项活动的最大意义。

苹果现在已经不止于硬件创新，在生态、软件服务上也一直努力开拓，而每年参加 WWDC 的全球开发者，正是整个苹果生态的基石，而为了让整个生态持续繁荣，支持学生开发者，提供更高效的 Swift 语言，都是苹果一直在做的努力。可能未来哪天苹果再喊出 “改变世界”这句话时，正是因为如今这些优秀的学生开发者。