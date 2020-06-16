苹果 Apple Card 信用卡无息分期付款新增支持 iPad/AirPods/Mac

IT之家6 月 15 日消息 苹果今天正式启动 Apple Card 无息分期付款新支持，适用于 Mac 系列，还有 iPad，AirPods Pro，AirPods，Apple Pencil 等。

去年 12 月，苹果为 Apple Card 用户推出了一种新的 iPhone 0％无息分期付款方案。现在扩展到更多产品上。

分期选择因产品而异。例如，价格较高的商品（例如 Mac 和 iPad Pro）提供 12 个月的分期，利息为 0％。诸如 AirPods 和 AirPods Pro 之类的便宜商品提供 6 个月的分期，利率为 0％。出于未知原因，Apple Watch 被排除在这些分期产品选项之外。

例如，你可以向 AirPods Pro 支付 0％的利息，期限为 6 个月，相当于每月 41.50 美元。带有无线充电盒的 AirPods 每月花费 33.16 美元。你可以在 12 个月内以每月 199.91 美元的价格为 16 英寸 MacBook Pro 分期支付资，而这款刚刚还添加了更强大 AMD Radeon Pro 5600M 显卡选项。

Mac Pro 和 Pro Display XDR 也有资格获得这些分期付款选项。Pro Display XDR 起价为每月 416.58 美元，而 Mac Pro 起价为每月 499.91 美元。

苹果还鼓励用户为 iPad 硬件和配件的购买分期付款。例如，你也可以用 0％的利息为 iPad Pro、Magic Keyboard 和 Apple Pencil 分期 12 个月，即使 Apple Pencil 是较便宜的商品。

IT之家获悉，值得注意的是，通过 Apple Card 购买这些产品，你还将获得 3％的每日现金返还。苹果解释说，你只需在结帐时选择 Apple Card 每月分期付款并完成购买即可。如果你还没有 Apple Card，也可以申请。

由于这些新的分期支付方式需要 Apple Card 信用卡，因此促销活动目前仅限于美国地区。