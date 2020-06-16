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苹果 iPhone 12 Pro 海军蓝概念渲染图亮相：基于爆料制作，iPhone 4 风格设计

2020/6/16 1:30:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 16 日消息  苹果 iPhone 12/Pro 有望采用与 iPad Pro 类似的，具有平坦边框的全新设计，同时还可以追溯到 iPhone 4 和 iPhone 5 时代。本周的新的概念渲染图带来了对于 iPhone 12 海军蓝色外观的想象。

此前有传闻称，苹果 iPhone 12 将推出海军蓝色版本。苹果在 iPhone 11 上推出新的午夜绿色，因此，在 iPhone 12 时代苹果有望推出另一款不一般的颜色。

这些渲染图概念设计根据可靠的爆料信息制作，由 Svetapple 提供，并展示了海军蓝版本 iPhone 12，处于 AirPods 和 MacBook Air 设备之间。

IT之家曾报道，彭博社曾表示，iPhone 12 的刘海缺口将小于 iPhone 11 Pro，而苹果致力于在未来几年完全消除这一刘海缺口。近期，iPhone 12 模型和 CAD 图出现在网络上，但是这些并没有考虑到较小的刘海缺口设计。

预计苹果将推出四种不同的 iPhone 12 型号版本，包括 5.4 英寸机型，两个 6.1 英寸机型和 6.7 英寸机型。预计这四款手机都将具有类似 iPhone 4 的设计以及 OLED 和 5G 网络连接。iPhone 12 预计会比往年晚些时候发布，尽管可能会在整个秋季交错发布。

报道称，5.4 英寸 iPhone 12 机型的高度将 “介于 iPhone SE 和 iPhone 8 之间”，而 6.1 英寸的机型将介于 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 之间。6.7 英寸的 iPhone 12 将 “比 iPhone 11 Pro Max 略高”。

供应链报告还表示，iPhone 12 的产品线将比 iPhone 11 薄，最大的 iPhone 12 型号厚度为 7.4mm。比 8.1mm 的 iPhone 11 Pro Max 薄约 10％。iPhone 12 系列的其他产品是否会更纤薄还有待观察。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro苹果

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