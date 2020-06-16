爱奇艺开盘涨 35.8%，传腾讯与百度接洽计划收购爱奇艺

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北京时间 6 月 16 日晚间消息，爱奇艺开盘涨 35.77%，报 26 美元。当前市值为 192.29 亿美元。
北京时间 6 月 16 日下午，据路透消息，据知情人消息，腾讯已经与百度进行接触，商讨收购爱奇艺股份事宜，具体的购股规模尚未确定。
百度开盘涨 8.9%，报 127.25 美元。当前，百度拥有爱奇艺 56.2% 的股份。
截至发稿，百度、爱奇艺和腾讯对此均表示，不予置评。
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