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微信 iOS 版 7.0.13 五大更新内容：微信号修改，深色模式开关 ...

2020/6/16 19:39:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

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微信官方：iOS 版已支持改微信号，如暂不可用请稍后再试

IT之家6 月 16 日消息 今天，腾讯微信 iOS 版 7.0.13 正式版发布，官方日志表示，解决了一些已知问题，经过IT之家测试，微信 iOS 版可以支持修改微信帐号了。此前微信安卓版已支持修改微信号。


IT之家了解到，据微信官方介绍，安卓用户更新到最新版微信，可修改微信号，入口在 “我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。

除了微信号支持修改外，微信 iOS 版 7.0.13 还支持以下几个新功能。

▼通讯录新增仅聊天的朋友。通讯录中除了新的朋友，群聊、标签、公众号之外，这次新增加了仅聊天的朋友，方便大家查看和管理。

▼群接龙功能新增固定入口。用户可点击群聊中的 “+”，滑动底部菜单，便能看到 “接龙”选项，点击便能进入接龙结果页。这个是固定的入口了。

▼深色模式可不跟随系统，拥有了独立开关。另外，深色模式进行了优化（颜色变深一点）。此前微信只有跟随系统打开或关闭深色模式。

腾讯微信中的视频号进行了改版。在顶部增设 Tab 栏，分为「关注」、「朋友」、「热门」等。“朋友”页面可观看朋友点赞过的视频；“热门”就是官方的热门视频推荐。

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关键词：微信腾讯

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