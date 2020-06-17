高通发布骁龙 690 处理器：支持 sub-6GHz 5G、Wi-Fi 6

IT之家 6 月 17 日消息 高通今天发布了旗下首款 6 系列骁龙移动芯片组骁龙 690，基于 8nm 工艺打造，是骁龙 675 的继任者，这款新芯片组搭配的是 X51 调制解调器，支持 5G 网络的。高通公司希望通过这款芯片让 5G 更加普及，HMD、LG、摩托罗拉、夏普、TCL 和 Wingtech 都将推出搭载该芯片组的设备。

新的骁龙 690 支持 SA、NSA 和 sub-6Ghz 全球 5G 频段，高通并没有为放弃加入毫米波支持，目前更高端的 7 系列和 8 系列 5G 芯片组才支持，比如骁龙 865 和 765G。与骁龙 675 相比，骁龙 690 CPU 速度快 20%，图形性能快 60%。

骁龙 690 支持 4K @ 30fps HDR 视频录制，并支持高达 19.2 亿像素的静态照片拍摄。还对视频编码进行新的改进，采用该芯片组的设备可以通过选择性地增强视频中的移动部分来提高低带宽情况下观看高质量视频的体验。

骁龙 690 支持最高 FHD + 分辨率的 120Hz 刷新率显示，支持 Quick Charge 4+，这款芯片组还可以在高通公司的 FastConnect 6200 系统上实现对 Wi-Fi 6 的支持。

骁龙 690 支持名为 ARCSOFT 的全新第五代人工智能引擎，其中一个名为 Hexagon Tensor Accelerator（HTA）的组件让实时 Snapchat 滤镜看起来更流畅，更不容易卡顿。还有一个新的 ARCSOFT 功能，在超广角、广角和长焦相机之间变焦时，可以平滑过渡。

IT之家了解到，高通公司预计，从今年下半年开始，我们可以开始买到搭载骁龙 690 新芯片组的终端。