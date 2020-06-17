内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

5G 手机普及战“开打”：一图了解高通骁龙 690 核心参数

2020/6/17 14:59:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月17日消息今天高通宣布推出首款骁龙6系5G移动平台——骁龙690 5G移动平台。全新平台旨在进一步推动全球5G体验的广泛普及，并提供卓越的终端侧AI和畅爽的娱乐体验。

高通首款中低端5G SoC 8nm骁龙690发布：5G手机普及战正式“开打”

骁龙690基于8nm工艺打造，采用Kryo 560 CPU，基于ARM的Cortex-A77和A55设计，2个大核A77加上6个小核A55架构，大核主频A77是2.0GHz，小核主频是1.7GHz，GPU是Adreno619L。官方称，与骁龙675相比，骁龙690 CPU速度快20%，图形性能快60%。

骁龙690集成骁龙X51 5G调制解调器及射频系统，可以支持全球5G频段、以及4G频段，支持NSA/SA，还可以支持全球多SIM卡，5G最大下行速率2.5Gbps。

骁龙690还是首款支持4K HDR视频拍摄的骁龙6系移动平台，并且最高可支持1.92亿像素的照片拍摄；首款可以支持120Hz显示的骁龙6系移动平台，可以提供非常流畅的UI体验；支持第五代高通AI Engine，集成Hexagon张量加速器，使得AI整体性能比上一代提升高达70%；集成全新优化的CPU架构，提供了高达20%的CPU性能提升；同时，其图形渲染处理速度提升高达60%。

IT之家了解到，OEM/ODM厂商包括HMD Global、LG电子、摩托罗拉、夏普、TCL和闻泰，均计划将推出搭载骁龙690的智能手机。

一图了解高通骁龙690核心参数：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：骁龙690

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    