5G 手机普及战“开打”：一图了解高通骁龙 690 核心参数

IT之家6月17日消息今天高通宣布推出首款骁龙6系5G移动平台——骁龙690 5G移动平台。全新平台旨在进一步推动全球5G体验的广泛普及，并提供卓越的终端侧AI和畅爽的娱乐体验。

骁龙690基于8nm工艺打造，采用Kryo 560 CPU，基于ARM的Cortex-A77和A55设计，2个大核A77加上6个小核A55架构，大核主频A77是2.0GHz，小核主频是1.7GHz，GPU是Adreno619L。官方称，与骁龙675相比，骁龙690 CPU速度快20%，图形性能快60%。

骁龙690集成骁龙X51 5G调制解调器及射频系统，可以支持全球5G频段、以及4G频段，支持NSA/SA，还可以支持全球多SIM卡，5G最大下行速率2.5Gbps。

骁龙690还是首款支持4K HDR视频拍摄的骁龙6系移动平台，并且最高可支持1.92亿像素的照片拍摄；首款可以支持120Hz显示的骁龙6系移动平台，可以提供非常流畅的UI体验；支持第五代高通AI Engine，集成Hexagon张量加速器，使得AI整体性能比上一代提升高达70%；集成全新优化的CPU架构，提供了高达20%的CPU性能提升；同时，其图形渲染处理速度提升高达60%。

IT之家了解到，OEM/ODM厂商包括HMD Global、LG电子、摩托罗拉、夏普、TCL和闻泰，均计划将推出搭载骁龙690的智能手机。

一图了解高通骁龙690核心参数：