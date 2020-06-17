喜加一！GOG 可 “免费领取 ”《巫师 3》

IT之家 6 月 17 日消息 据 GOG 游戏平台官方介绍，在其他的平台上拥有《巫师 3：狂猎》的玩家现可以在 GOG.COM 上限时免费領取 DRM-FREE 版本，截止日期为 6 月 23 日 UTC 时间早上 11 点。

IT之家了解到，这一版本相当于如果玩家在其他平台上拥有《巫师 3》的话，在 GOG 上即可免费激活。

官方问题反馈：

我有在 GOG.COM 上免费获得《巫师 3：狂猎》的资格，但在 GOG GALAXY 2.0 中看不到任何相关信息。我该怎么办？

请更新应用程式至最新版本。如果启动应用程序后更新没有自动触发，请等待几分钟后将会弹出一个窗口。如果还是没有，您可以访问 www.gogalaxy.com，然后点一下 “下载 GOG GALAXY”将触发更新，且无需下载安装软体。

我已经关闭可以索取《巫师 3：狂猎》的网页。我还能参加这个活动吗？

在 GOG GALAXY 2.0 游戏库中的《巫师 3：狂猎》游戏预览，您将看到一条连结，您可以点击参加活动。

《巫师 3：狂猎》在那些平台可以执行此操作？

PlayStation, Xbox, Steam, Origin, Epic Games 中 :

《巫师 3：狂猎》

《巫师 3：狂猎 - 年度游戏版》

我在 Nintendo Switch 上拥有《巫师 3：狂猎》，我也会收到 GOG.COM 平台的副本吗？

由于目前社区整合未支持 NintendoSwitch，这个功能不适用于拥有 Switch 版本《巫师 3：狂猎》的玩家。

我会收到哪个版本的《巫师 3：狂猎》？

如果您拥有游戏的《巫师 3：狂猎》版本，那么您将在 GOG.COM 上收到相同版本。如果您拥有《巫师 3：狂猎》 GOTY 版（或超过一个版本的《巫师 3》，其中至少有一个是 GOTY 版），您将在 GOG.COM 上获得 GOTY 版。

我拥有《巫师 3：狂猎》基础游戏和扩展包，我会收到《巫师 3：狂猎 GOTY 版》吗？

不，您会收到《巫师 3：狂猎》。只有《巫师 3：狂猎 GOTY 版》的拥有者才能在此活动中索取该版本。

我在 GOG.COM 上有《巫师 3：狂猎》，但在其他平台上有《巫师 3：狂猎》GOTY 版，我会在 GOG.COM 上收到 GOTY 版吗？

是的，GOTY 版将添加到您的 GOG.COM 游戏库中。

如果我在多个平台（例如，Steam，PS4，XBOX）上拥有《巫师 3：狂猎》在此活动中，我只会收到一个游戏吗？

是的，即使您在多个平台上拥有该游戏，也只会在 GOG.COM 上收到一份《巫师 3：狂猎》。

如果我在 GOG.COM 游戏库中或其他平台已经拥有相同版本的《巫师 3：狂猎》我仍然可以参与此优惠吗？

如果您的 GOG.COM 库中已经有《巫师 3：狂猎》，您仍然可以利用此优惠并获得游戏赠送代码（《巫师 3：狂猎》或《巫师 3：狂猎 GOTY 版》 （取决于您拥有的版本）有效期为一周。

这个活动什么时候结束?

6 月 23 号 UTC 时间早上 11 点。