技嘉超级雕 B550 AORUS MASTER 正式开售，首发价 2498 元

IT之家6 月 17 日消息 AMD 于 4 月发布了 B550 芯片组，此后技嘉 AORUS 品牌也相继推出了旗下多款 B550 主板，而超级雕 B550 AORUS MASTER 目前在京东商城正式开售，首发价为 2498 元。

相比于之前的 X570 系列主板，B550 系列保留了 PCIe 4.0 兼容和 USB3.2Gen2，采用 AM4 接口，支持 AMD 锐龙 3000 系列台式机处理器，且将支持下代 Zen 3。

该款 B550 AORUS MASTER 主板采用 ATX 板型、14+2 相直出式数字供电、堆栈式散热鳍片和直触式热管设计，保证散热性能以及稳定性。

此外，B550 AORUS MASTER 还配备了 3 组直连 CPU 且覆盖散热片的 NVMe M.2 SSD 插槽和 4 组 ECC/Non-ECC DDR4 内存插槽 , 集成英特尔 WiFi 6 802.11ax + BT 5 模块以及 Realtek ALC1220-VB 音频芯片，搭载 2.5GbE 网卡，此外还支持 RGB FUSION 2.0 灯光系统。

接口方面，B550 AORUS MASTER 支持 USB3.2Gen2-C+5×USB3.2Gen2-A+2×USB3.2Gen1+10×USB2.0 和 HDMI 等显示接口。

IT之家了解到，目前 B550 AORUS MASTER 已在京东商城上架并开放购买，首发优惠价 2498 元。