每年采购 6000 吨钴，特斯拉与瑞士供应商达成新协议

6月17日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已与瑞士钴供应商嘉能可（Glencore）达成协议，每年将从后者采购6000吨钴，用于锂离子电池生产。

自1月中旬以来，特斯拉一直在与嘉能可讨论交易条款。但到目前为止，这笔交易的条款尚不清楚。

根据协议，嘉能可将为特斯拉的上海超级工厂和柏林超级工厂提供足够的钴，以避免特斯拉未来出现供应短缺。

钴是制造电动汽车电池的关键原材料，它的热稳定性和高能量密度，使其成为电池应用的理想材料。

2017年和2018年，钴的短缺导致价格飙升，这促使特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）致力于降低特斯拉对钴的依赖。

尽管特斯拉仍在研发不含钴的电池，但它与嘉能可的交易确保了特斯拉在可预见的未来不会出现供应短缺。

虽然目前钴的供应充足，但随着特斯拉在中国和欧洲的扩张，以及其竞争对手大众汽车和宝马推出电动汽车，未来几年钴的需求预计将大幅上升，这促使特斯拉要确保钴的健康供应。

此前，在今年2月，外媒报道称，特斯拉同意自宁德时代购买不含钴的磷酸铁锂电池，以用于国产Model 3车型。而在此之前，有消息称，该公司正与宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。

目前尚不清楚宁德时代是否会为特斯拉的国产Model 3提供这种电池，但这两家公司确实签署了一份为期两年的合同，而该合同已于本月初生效。

特斯拉在中国制造的Model 3中引入无钴电池，可能只是个开始。该公司表示，最终，它将去除电池中的钴元素，所有特斯拉汽车都不会使用这种昂贵的金属来生产，这可能最终导致汽车价格的下降。