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武极 618 预售来袭，定金 100 最高抵 1000 元：i7+RTX 2060 售 5977 元

2020/6/17 11:35:22来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家6月17日消息 618大促将至，武极也开启了618商品预售的活动，6.18日零点前十名下单抢免单活动


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武极 i7 9700/GTX1660Super-6G/240G游戏台式机，618零点秒杀价最低0元。

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配置方面，其搭载酷睿i5 9400F，采用GTX 1650显卡，散热方面选用静音散热器，8G DDR4 2666内存+180G SSD存储方案，机箱方面选用酷炫侧透机箱并配有额定400W电源。

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武极 新i7 9700/RTX2060-6G/240G 游戏台式机，618零点秒杀价最低0元。

配置方面，其搭载酷睿i7 9700，采用RTX 2060显卡，散热方面选用旗舰风冷，16G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用GX580X机箱并配有额定500W电源。

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