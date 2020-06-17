武极 618 预售来袭，定金 100 最高抵 1000 元：i7+RTX 2060 售 5977 元

IT之家6月17日消息 618大促将至，武极也开启了618商品预售的活动，6.18日零点前十名下单抢免单活动。





武极 i5 9400F/GTX1660-6G/B365 游戏台式机，618零点秒杀价最低0元。

IT之家了解到，配置方面，其搭载酷睿i5 9400F，采用GTX 1660 6G显卡，散热方面选用旗舰版风冷，8G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用武极迅影机箱并配有额定400W电源。

武极 i7 9700/GTX1660Super-6G/240G游戏台式机，618零点秒杀价最低0元。

配置方面，其搭载酷睿i7 9700，采用GTX 1660 SUPER显卡，散热方面选用四铜管风冷，8G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用武极幻刺PRO机箱并配有额定500W电源。

配置方面，其搭载酷睿i5 9400F，采用GTX 1650显卡，散热方面选用静音散热器，8G DDR4 2666内存+180G SSD存储方案，机箱方面选用酷炫侧透机箱并配有额定400W电源。

武极 新i7 9700/RTX2060-6G/240G 游戏台式机，618零点秒杀价最低0元。

配置方面，其搭载酷睿i7 9700，采用RTX 2060显卡，散热方面选用旗舰风冷，16G DDR4 2666内存+240G SSD存储方案，机箱方面选用GX580X机箱并配有额定500W电源。