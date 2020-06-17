日媒：华为推迟 Mate 系列手机生产计划，Mate 40 或受影响

据外媒报道，知情人士透露，考虑到供应链不稳定，华为目前已告知部分供应商推迟公司最新款旗舰智能手机的生产。

据称，华为已经要求暂停生产最新的Mate系列手机的某些零部件，还削减了未来几个季度的零部件订单。与此同时，公司正在持续评估出口限制对智能手机业务的影响。

以往，华为习惯于在下半年度发布新款Mate系列。作为全球第二大智能手机制造商，华为通常会为Mate系列加入最尖端的处理器设计，并使用来自旗下半导体部门海思开发的芯片。

只是最近，华为正在重新评估海思在移动处理器、通信芯片和人工智能加速芯片等零部件方面的供应能力和现有库存，并在积极寻找替代供应商，从而试图在智能手机的生产和明年预期需求之间取得平衡。

两位熟悉华为智能手机生产计划的供应链知情人士透露，华为目前已经推迟了Mate系列的量产计划。

“我们认为，Mate系列的量产计划将至少推迟一到两个月，”其中一人说。另外，这人还补充说，华为仍在想办法解决供应链问题。

一名来自华为供应商的高管表示，他的公司原计划于本月开始生产Mate手机和荣耀手机的零部件，但公司已经通知他们暂时不要开工，并等待进一步通知。

“停工的一个原因是华为正在重新评估海思移动芯片的库存水平，同时也在忙于验证（台湾芯片制造商）联发科和（美国）高通提供的其他移动平台。但验证其他移动平台可能会要求重新设计智能手机的机械部件，这个会比较耗时间，”该名高管说。

生产计划的推迟并不一定代表新款Mate手机的发布也会推迟。华为可能会先发布产品，然后在成品可生产之后再发售。

其他零部件供应商也向记者透露，华为已告知他们，将未来几个季度的订单量缩减20%。

一家芯片供应商的高管告诉记者说：“华为已经通知我们，将7月-9月这个季度的订单量削减20%左右，可能12月季度的订单量会进一步下调。如果继续这样下去，我们的业绩将不可避免地下滑。”

华为拒绝发表评论。