Counterpoint：一季度高端手机全球市场苹果霸榜，华为中国排第一

6月17日上午消息，数据机构Counterpoint Research最新的报告显示，高端智能手机（出厂价格超过400美元，非最终售价）在1月至3月期间的销售额下降13%。苹果在第一季度占据了全球高端市场57%的份额，其次是三星占19%，华为以12%的市场份额排在前三名。

▲Counterpoint Research的全球七个大区数据排名

这份数据报告例举了几大品牌在高端手机市场的表现。首先是整体情况，受到新冠疫情影响，经济萎靡导致高端手机市场疲软已经是预期之中。而这份排名，也大体能够猜到：

苹果在全球5大主要手机市场中的四个都是榜首，唯一在中国高端手机市场份额不及华为。以机型统计，苹果在5大畅销产品中占4个，iPhone 11在这份高端手机销售统计中占比30%。其次是11 Pro Max（9%）和11 Pro（7%），之后是iPhone XR（6%）和Huawei Mate 30 Pro 5G（3%）。当然，这结果跟苹果产品单价本身较高有关。

苹果还拿下了北美，拉丁美洲，西欧，东欧，亚太，中东和非洲等几乎所有地区的高端手机份额第一。

最畅销的高端手机产品前五

所有地区中，只有在中国，华为能与苹果之抗衡，在高端手机市场份额占比高于苹果。

中国市场看起来最为特殊，三星在苹果之外的所有市场中均排名第二。但在中国，这份榜单的顺序是华为，苹果，OPPO，小米，vivo。值得注意的是，在2020年第一季度，华为高端市场销售量的90%以上都在中国。OPPO的Reno 3和Reno 3 Pro 5G系列推动了其同比增长67%（原来基数较低），小米10 5G和小米 Note 10也增长了10%。这是自2018年第三季度以来，小米首次进入全球高端细分市场的前5名。另一个手机厂商是一加，在OnePlus 7系列的普及推动下，OnePlus在除拉美和中国以外的地区的都上榜了，这说明他们出海战略的成功。

400美元以上手机再细分（600到799美元产品增幅明显）

根据Counterpoint的数据，价格在600到799美元之间的设备在第一季度增长最快，这在很大程度上归功于iPhone 11的成功。

5G手机在高端市场的份额也在不断增长，目前已占高端智能手机市场的20%，华为在中国的大力推动，让他们在高端细分市场中占据了5G设备总销量的近42%。展望未来，苹果公司推出的5G设备将对高端市场的成长起到十分重要的作用。Counterpoint认为，由于新冠疫情的影响，高端手机市场也会充满不确定性。