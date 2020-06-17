新浪微博热搜榜回归：此前被约谈整改停更一周

IT之家6月17日消息 在经过约谈和一周的整改后，新浪微博微博热搜榜、热门话题榜6月17日15时01分开始更新。热搜榜置顶是北京高温下的战役。前三位是31省区市新增确诊44例、美新冠患者出院后收到超112万美元账单、2020高考倒计时20天。

“网信中国”微信公众号6月10消息称，国家网信办指导北京市网信办依法约谈处罚新浪微博。6月10日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，约谈新浪微博负责人，针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序，以及传播违法违规信息等问题，责令其立即整改，暂停更新微博热搜榜一周，时间自6月10日15时至6月17日15时，暂停更新热门话题榜一周，时间自6月10日15时至6月17日15时，严肃处理相关责任人，同时，要求北京市互联网信息办公室对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。

IT之家获悉，国家互联网信息办公室有关业务局负责人强调，网站平台应当切实履行主体责任，健全管理制度，明确内部审核处置流程，既不得为违法违规信息提供传播平台，又不得随意干预信息正常呈现、干扰网上传播秩序。国家互联网信息办公室将进一步强化日常监管，督促相关网站平台加强内部管理和自律，依法依规开展服务。

6月10日晚间，新浪微博@微博管理员 发布微博社区公告，表示微博热搜榜、热门话题榜自2020年6月10日15时至6月17日15时停止更新。

根据网信部门的整改要求，微博热搜榜、热门话题榜自2020年6月10日15时至6月17日15时停止更新。

微博将严格落实管理要求，切实履行主体责任，加强违法违规信息管控，健全完善内部审核处置流程，积极维护网上传播秩序，构建微博社区的良好生态。