专访淘宝直播负责人：阿里不做流量生意，跟抖快是好伙伴

6月17日下午消息，淘宝直播负责人俞峰（花名：玄德）接受新浪科技独家采访时表示，“最近外界都在谈一个问题，好像直播是靠流量，但实际上，直播电商从来不是流量生意，阿里巴巴做的也从来不是流量生意”。

此外，俞峰还对淘宝直播与抖音、快手的关系；以及业内“数据注水”等问题进行了回应。

玄德表示，但从根本上来看，直播电商是商业，不是直播，流量和商业是两件不同的事情，流量是商业操作系统里的一个要素，但不是流量决定一切。如果只讲流量，Facebook的流量非常大，DAU和MAU都是Amazon的好几倍，那Facebook的流量应该比Amazon大很多，那实际上Amazon越做越厉害，市值是Facebook的两倍。

对于薇娅李佳琦两位一哥一姐过于头部，其他中小主播没有机会的问题，俞峰说，外界都认为，中腰部主播最大的问题是没有流量，但实际上并不是，这部分主播遇到的最大问题是商品招商的问题，淘宝直播正在借助整个阿里的能力，把更多的货给他们。

他同时表示，淘宝直播上的商家自播正在快速崛起，去年双11直播大爆发之后，所有品牌都参与到直播当中来，这是未来的大趋势。今年618期间，有13个超过1亿元的直播间，一大半是商家自己的直播间。

他透露，之前给淘宝直播的目标是3年成交额达到5000亿，今年已经自我推翻，设置更高的目标，“那个目标已经太小了。这个行业的发展超出了我们的想象，它完全是跳跃式地增长——不是一个线性的，已经是跳跃式的。”