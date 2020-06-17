外媒：字节跳动一季度营收 56 亿美元，同比增超 130%

6月17日消息，据外媒报道，知情人士透露，字节跳动在2020年第一季度营收飙升至56亿美元（约合人民币400亿元），与去年同期相比增长130%以上。

知情人士表示，字节跳动预计2020年收入目标约为人民币2000亿元，该公司的最终目标是让收入达到其竞争对手腾讯的一半。腾讯此前报告称，2019年收入近3770亿元。字节跳动拒绝置评。

字节跳动营收激增表明，这家成立了8年的公司正在快速获取数字广告收入。知情人士称，该公司的大部分收入主要来自其在中国应用程序上的广告，包括今日头条和抖音，而不是来自TikTok。

字节跳动成立之前，中国的广告市场主要由阿里巴巴、百度以及腾讯主导。咨询公司iResearch的数据显示，今年第一季度，中国广告市场规模达到人民币1212亿元，较上年同期增长1.9%。

新冠疫情爆发以来，由于采取隔离措施，字节跳动的应用程序使用量大幅增加。应用程序跟踪机构App Annie的数据显示，今年1月，中国iOS应用商店最受欢迎的10款应用中，有6款属于字节跳动。

两位知情人士表示，字节跳动最近在二级私募市场的估值在950亿至1400亿美元之间。该公司正在努力推广TikTok，并在上个月任命迪士尼公司前流媒体高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）为TikTok的新任首席执行官。