道指连涨 3 天后下跌，618 开启阿里京东拼多多都涨了

6月18日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘涨跌不一，道琼斯指数和标准普尔500指数在最近四个交易日中首次下跌，原因是那些将从经济复苏中获益最大的股票全天表现疲软。

道琼斯指数收于26119.61点，下跌170.37点，跌幅0.65%；标准普尔500指数收于3113.49点，下跌0.36%。道指和标指全天都在涨跌之间波动。以科技股为主的纳斯达克综合指数强于大盘，收于9,910.53点，上涨0.15%。

在美股周三交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于351.59美元，下跌0.14%；谷歌母公司Alphabet股价收于1451.12美元，上涨0.58%；亚马逊收于2640.98美元，上涨0.98%；微软收于194.24美元，上涨0.35%；Facebook收于235.53美元，下跌0.05%；甲骨文收于51.52美元，下跌5.62%；IBM收于124.15美元，下跌0.80%；奈飞（Netflix）收于447.77美元，上涨2.67%；特斯拉收于991.79美元，上涨0.98%；推特（Twitter）跌0.84%，优步（Uber）跌0.60%；Lyft跌3.79%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于60.49美元，上涨0.15%；英伟达收于369.44美元，上涨1.85%；博通收于313.44美元，上涨0.88%；德州仪器收于126.22美元，上涨0.09%；高通收于89.94美元，上涨0.47%；AMD收于54.55美元，上涨0.17%；美光科技跌0.12%；应用材料公司涨2.49%。

在美国上市的中概股涨跌不一，网易下跌1.28%报407.37美元，网易有道上涨14.08%报35.73美元；阿里巴巴收于224.25美元，上涨0.73%；京东收于62.01美元，上涨1.69%；百度收于122.03美元，下跌0.61%；拼多多收于82.80美元，上涨6.15%；哔哩哔哩收于41.11美元，上涨4.50%；好未来收于64.16美元，上涨2.79%；爱奇艺收于24.73美元，上涨2.61%；跟谁学收于56.16美元，上涨8.46%；微博收于34.59美元，上涨0.41%；新浪涨1.91%；搜狐涨0.34%；搜狗涨1.88%；携程跌0.08%；前程无忧跌1.38%；汽车之家涨0.97%；58同城跌0.26%；蔚来跌2.15%；金山云涨12.98%，瑞幸咖啡跌3.96%。

美国大型科技股周三的表现强于大盘。Alphabet上涨了0.4%。亚马逊和Netflix分别上涨了1%和2.7%。苹果股价一度上涨0.9%，创下历史新高，但收盘时略有回落。

航空公司、邮轮运营商和零售业——所有将从经济复苏中受益的行业——周三都面临压力。联合航空和达美航空的跌幅均超过1.8%，而美国航空的跌幅为0.3%。嘉年华（Carnival）、挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Line）和皇家加勒比（Royal Caribbean）的股价跌幅均超过6%。最初，这些公司的股价在新冠疫情爆发后受到打击，但最近几周，它们引领大盘走高。

美国股市周三出现下跌，正值人们对新冠肺炎疫情仍存在担忧之际。在美国，新冠肺炎确诊病例超过210万，亚利桑那州和得克萨斯州等州报告确诊病例出现激增。

以发布市场大跌预警而闻名的传奇投资人杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）在电视节目中表示，他会建议投资者撤出美国股市，并指出：“我愈加相信，这是我投资生涯中见到的第四个‘真正’泡沫。”格兰瑟姆提到的前三个泡沫分别是1989年的日本房地产泡沫、2000年的科技泡沫和2008年的美国次贷危机。

受一系列利好消息的提振，其中包括零售额的历史性增长，美国股市周二以大幅上涨收盘。美国政府公布，美国5月份零售额增长17.7%，增幅创历史新高。

美联储主席鲍威尔周三在美国众议院作证时指出，美联储将从购买企业债券ETF转向直接购买单个企业债券。他表示：“这是支持流动性和市场运作的更好工具。”

鲍威尔周二在美国参议院银行委员会作证时警告称，美国经济复苏存在“重大不确定性”，并称在疫情爆发后，小企业面临的风险加大。

自今年3月23日触及盘中低点以来，标准普尔500指数已上涨逾40%。

美国银行财富管理公司高级投资总监比尔·诺希（Bill Northey）表示：“股市可能需要一段时间的整固，以消除技术超买的状况。”