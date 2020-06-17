拼多多百亿补贴 618 大促：iPhone 11 3979 元起，华为 P40 Pro 4998 元

IT之家6月17日消息 今年618，拼多多百亿补贴正式一周年，补贴疯狂加码。17日20:00开始，拼多多再开神车，苹果iPhone 11 3979元起，华为P40 Pro券后价4998元，跌破5000元。



IT之家了解到，iPhone 11采用6.1英寸LCD屏+铝合金边框加前后玻璃面板设计，紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色可选；采用1200万超广角摄像头+1200万像素广角摄像头后置双摄方案，超广角镜头支持两倍光学变焦，可视角度达到120度，加入了全新的夜景模式，支持[email protected]帧视频拍摄，支持慢动作、HDR视频拍摄；搭载A13仿生芯片，提供64GB、128GB和256GB三种规格。

iPhone11 17日20：00开始，整点抢券，券后价3979元起。除此之外，苹果AirPods 2无线充电盒版本补贴价格1049元，苹果手表5代 Nike GPS款补贴价格为2799元，果粉可以一起关注一下。

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除了苹果系列，此次618百亿补贴加大了对国产手机的补贴力度，华为P40 Pro 5G、小米10Pro、魅族17Pro、荣耀V30 Pro，多款国产手机均有补贴价！



华为 P40 Pro 采用了充盈张力的四曲满溢屏，背面采用纳米微晶陶瓷科技，有冰霜银、晨曦金、零度白、深海蓝、亮黑色版本。相机方面，华为 P40 Pro 超感知徕卡四摄，支持 5 倍光学变焦和 50 倍数字变焦。华为 P40 系列搭载麒麟 990 5G 旗舰芯片，配备EMUI 10.1 系统，带来全场景智能体验。

华为P40 Pro 百亿补贴618大促券后价仅4998元，除此之外，搭载麒麟990的荣耀V30 5G补贴价格仅为2299元，搭载麒麟820的荣耀30S 5G手机价格更是低至1859元。

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除手机之外，爆款电脑配件万人团也将在6月18日0点开启，CPU、显卡、主板尽享好价。七彩虹 GTX 1660 Super显卡万人团价1399元，ROG RTX 2060 Super万人团价2757元。

不考虑光追特效的话，GTX 1660 Super目前是一个性价比非常高的选择。七彩虹GTX 1660 Super搭载了三风扇散热，CUDA核心为1048个，配备了6GB的GDDR6显存。

对于想体验光线追踪的玩家来说，RTX 2060 Super可以在1080p下得到非常好的光线追踪效果。ROG RTX 2060 Super 采用了三风扇散热，强化背板设计，防止PCB弯曲。参数方面，ROG RTX 2060 Super 拥有2176个CUDA核心，显存更是达到了8GB。

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