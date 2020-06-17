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京东 618 年狂促：换新全额抵扣，iPhone 11 128G 版 5099 元

2020/6/17 16:14:39来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东618年中大促【高潮期】今日正式开启，全品类年内底价+至高24期免息：点此前往主会场

• 高潮期：6月16日~6月18日

• 京东618无门槛红包：点此领取（最后领3天+每日领3次）

主会场可领300-40元叠加券，领券防身：

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同时百亿补贴会场也已经开启，全品类免息+新低，iPhone 11 128G版低至4787元：点此前往

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大促会场

会场优惠详情
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京东全品类好价

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保值换新后续换购手机金额=手机金额-保值换新服务金额（现免费抢）-订单中优惠卷金额-支付活动优惠（京豆和e卡不扣除）。说人话，就是付多少钱抵多少钱。

• 保值换新服务：

用户需要在履约期（下一代iPhone首发日起30天之内）时限内自行提交保值换新申请，超过履约期则视为自动放弃保值换新资格。

用户在履约期购买下一iPhone并将iPhone 11进行回收时，需要满足回收公司【爱回收网】对iPhone 11的回收条件，具体如下：（1）屏幕完好，无缺角碎裂；显示完好，无色差 ; （2）外观完好，无明显磕碰掉漆;（3）可正常开机、无进水、功能完好；（4）iCloud账号已退出、无密码锁。

*本次活动中的iPhone 11回收服务由【爱回收网】提供并承担回收服务相关的责任。

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618大热狂促

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