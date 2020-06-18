被平台下架后，快手美国版 Zynn 取消看视频赚钱功能

在被苹果和谷歌下架之后，快手美国版Zynn目前决定不再向用户支付报酬，吸引他们观看视频并推荐好友。凭借这样的做法，Zynn此前很快冲到了苹果和谷歌应用商店的榜首。

此前的看视频赚钱系统被名为Zynncheers的新奖励系统取代。通过Zynncheers，用户看视频、评论和点赞都可以赚到积分。最大的区别在于，目前这些积分不能兑换成奖品，不管是现金还是其他奖品。

Zynn表示，用户收集Zynncheers将获得“好处和奖励”，但没有对此给出具体的说明。该公司表示：“我们对Zynncheers的使用已有一些计划，但我们更需要你们的想法。”

Zynn似乎仍然对维护某种可实现用户快速增长的机制感兴趣，包括为Zynn的用户提供奖励。不过在新系统中，Zynn似乎正在考虑使用不同的做法，新系统目前没有提到用户收到现金或礼品卡作为奖励的可能性。快手此前在国内引入了看视频赚钱的模式，取得了快速的发展。

这款应用于5月份发布。到月底，Zynn在苹果App Store排行榜上就凭借新安装量超过了TikTok，在谷歌Play商店则接近榜首。然而根据Zynn的说法，由于被指控用户盗用其他平台的内容，谷歌上周下架了这款应用。苹果则于本周早些时候下架了该应用。这意味着，只有在Zynn下架前安装了这款应用的用户目前才能用到Zynncheers。

Zynn认为，内容抄袭是应用被下架的主要原因，因此目前尚不清楚，备受争议的看视频赚钱模式是否被平台认为存在问题。Zynn此次删除这个系统表明，这可能确实是个问题。其他社交媒体应用中也存在版权侵权的现象，但并没有被应用商店下架。

在失去看视频赚钱的机制后，用户认为没有理由继续使用Zynn。这款应用缺乏差异化元素，但视频创作者数量要少很多。在Reddit上关于Zynn的讨论中，已有用户表示对新系统感到失望。一名用户写道：“这个应用现在太烂了。”另一条帖子也说：“这次更新太烂了。”