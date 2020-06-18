HTC 王雪红：虚拟空间可以提供安全无阻碍的互动方式

6月18日消息，6月16日，HTC VIVE举办了以“共聚后常态，憧憬新未来”为主题的2020行业生态大会。大会由HTC VIVE主办，VRCORE承办。

HTC董事长王雪红表示：“纵观历史人类社会，每一种巨变都会带来巨大的进步和反思。新冠病毒改变了人们的生活秩序，人与人被迫疏离沟通受阻，甚至造成的毒。HTC提供的安全无阻碍的互动方式，让人们在保持社交距离的同时，依然能够维持原有的生活节奏，在虚拟空间中能够如常的生活、工作、学习，感受人与人之间真实的温度。技术创新一直是推动文明发展的核心力量。而此时此刻，通讯科技所蕴含的力量，世界上任何一个关键时刻都更加的举足轻重。我们期待这项科技技术的成果能够增进人际关系，重建团结与信任。”

此外，HTC VIVE与多领域合作伙伴共同宣布将利用HTC VIVE XR SUITE虚拟应用套装和各自的资源，推动“后常态”下生产生活恢复、重新提振经济。

据介绍，VIVE XR SUITE包括VIVE Sync远程协作和会议应用、VIVE Sessions大型会议和展览以及虚拟教育平台、VIVE Campus基于云的企业应用程序平台、VIVE Social社交社区以及VIVE Museum虚拟现实博物馆，将会实现跨平台支持、多种终端接入，兼容市面大多数的VR平台及设备，还将支持手机以及电脑等非VR设备。

VIVE XR SUITE虚拟应用套装预计将于2020年三季度正式推出。

本次大会上，HTC 与中国移动咪咕举行了合作落地仪式。咪咕将会引入VIVE平台现有内容的同时尝试与HTC合作开发新的内容，并就VR线下内容以及VR生态领域与VIVE探索多种合作形式。