一加 7T 获一加互传功能：一键实现跨厂商随意传

IT之家6月18日消息 据IT之家网友反馈，一加7T系列今日获得氢OS公测第6版更新。此次更新新增暗色模式快捷开关、历史短信自动清理功能、短信类智能识别和一加互传等功能。

其他方面包括优化支付宝扫码识别准确度、修复多任务边缘锯齿的问题、更新一加品牌Logo、更新安卓安全补丁、适配安卓10 ASHA协议下的蓝牙助听器App连接、优化收藏联系人示、提升负一屏运动计步的准确性等问题。但仍有一个标签App的局部颜色显示异常的bug没有修复。

此外，据网友反应，该版本可能优化了发热和充电速率等问题。

IT之家了解到，一加互传不单限于一加手机之家得互传，可实现共OPPO，vivo，Realme、小米、黑鲨、魅族等加入互传联盟的制造商之间无缝互传、点对点互传，拥有快速配对、低耗稳定、无需流量、高速传输（20MB/s）等特点。

一加手机7T于2019年9月26日发布，7T Pro于2019年10月10日发布。一加7T系列前后均采用了阳极氧化铝框架和大猩猩玻璃。7T的屏占比为86.5%，7T Pro屏占比为88.1%，搭载高通骁龙855+处理器，配备了8GBLPDDR4XRAM以及128/256GB UFS3.0存储。