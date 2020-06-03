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部分一加 8 Pro 无法播放 Netflix HD 视频，一加回应：将在 6 月修复

2020/6/3 20:51:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 3 日消息  外媒 Android Authority 报道，在最近更新之后，部分一加 8 Pro 用户报告称他们不能观看 Netflix HD 视频了。

用户表示在使用 OnePlus 8 Pro 观看 Netflix 视频时遇到问题。许多用户还在 OnePlus 社区论坛上报告了此问题。此问题始于 15.5.5 版本，但用户报告说在 15.5.6 版中仍然存在。

OnePlus 8 Pro 在 Netflix 和 Amazon Prime Video 等服务上播放高清视频时遇到了问题。  主要是出现了 Widevine DRM 数字版权管理问题，从 L1 降级到 L3。设备进入此安全级别后，将无法从各种服务中流式传输 HD 和 HDR 内容。

IT之家获悉，Widevine 是 Google 拥有的一项服务，旨在提供各种加密方案和硬件安全性，以将视频内容分发到消费类设备。这对于 Netflix 或 Amazon Prime Video 这样的服务很有帮助，因为它们可以防止未经授权的用户访问内容。

但是由于该问题，实际应有权访问 HD 高清内容的用户无法获得它，因为 Widevine 认为他们是未经授权。

OnePlus 一位代表回应称：

“这是一个已知问题，会影响数量有限的设备。我们正在制定 OTA，预计将在 6 月下旬解决此问题。”

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关键词：一加8 Pro一加Netflix

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