阿里文娱再调整背后：会员战略不变，本地生活加码？

又是一年618，和去年一样，阿里巴巴的组织调整“如约而至”。去年经历分拆与重组的阿里文娱再次组织升级。

今日上午，阿里文娱发布内部信，任命李捷为阿里影业总裁，负责国内业务，任命张蔚为阿里影业国际业务总裁，负责国际业务，二人均向樊路远汇报。任命戴玮为文娱COO，向樊路远汇报，并成立文娱平台产品部，综艺和商业化团队继续由戴玮负责，内容运营与宣发团队并入，推进两者体系融合。

文娱产品及技术方面，阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然调任飞猪总裁，未来文娱技术线将由心石负责，并与算法团队等一道向樊路远汇报。另外成立OTT&体育中心，优酷OTT、优酷体育及阿里体育并入，由范驰负责，向樊路远汇报。范驰原为飞猪酒旅及国内生态业务负责人，更早则是口碑CEO。互娱事业部由黎直前负责，向樊路远汇报。

内部信中称，张勇在文娱管理会上重申了阿里巴巴做文娱的初心，即做出打动年轻人的好内容。“阿里文娱要为用户提供宝贵的精神食粮，这条道路很长，集团对我们有信心，我们也有足够的决心、信心、耐心。”

有接近阿里文娱的内部人士向新浪科技透露，昨日庄卓然已在杭州与飞猪团队进行了会面，张勇以视频方式接入参与。

事实上，阿里文娱是在组织调整与升级中成长起来的。阿里巴巴文化娱乐集团于2016年10月31日正式筹建。其前身为阿里巴巴于2016年6月15日成立的阿里巴巴大文化娱乐板块，包括优酷土豆、UC、阿里影业、阿里音乐、阿里体育、阿里游戏、阿里文学、阿里数娱8个具体业务部门。行至今日，阿里文娱更换了三任领导——俞永福、杨伟东、樊路远。

去年618调整后不久，阿里文娱宣布在宣发、产品技术和内容三个方面的全面打通取得阶段性胜利。而今，阿里文娱在内部信中强调：“每一次人员轮岗，都是一大步自我迭代。每一次组织变阵，都是下一个整装待发。”

前述内部人士表示，庄卓然的调任与阿里巴巴集团在本地生活服务上的布局有关。阿里本地生活与美团点评在餐饮外卖、到店酒旅等多个领域擦枪走火，出生于1982年的庄卓然作为少壮派的代表，将奔赴新的战场——飞猪，这也是集团对其能力的肯定。该人士还称，于阿里文娱而言，优酷的会员战略不会变，向文娱产品技术基础设施方向迈进的脚步也不会停止。

对于以上调整，阿里文娱方面表示，阿里巴巴经济体是一个充满活力的生态，这一次是再正常不过的轮岗，此外并未透露更多信息，飞猪方面也表示，系集团内部正常轮岗。

今年是阿里巴巴开启文娱征程的第五年。它始于马云提出的“双H”（“Health&Happy”，健康和快乐）战略，并在其中承担了“Happy”的一环。阿里巴巴2020财年第四财季及全年财报显示，数字媒体和娱乐业务第四财季收入为59.44亿元，同比增长5%，2019财年数字媒体和娱乐业务收入同比增长12%。这有赖于订阅收入的增加以及内容成本趋于合理化等因素——财报透露，优酷日均订阅用户在本财年和第四财季分别同比增长超50%和60%。

当然，亏损仍在，该季度阿里巴巴数字媒体与娱乐板块经调整EBITA亏损为33.78亿元，去年同期亏损为28.28亿元，同比扩大亏损。阿里文娱不再透露具体的订阅会员数量，但已知的是在爱奇艺、腾讯视频会员已破亿的当下，会员增长依然是优酷的重中之重，技术与体验提升也依然是其未来要持续探索的路径。与此同时，更重要的是，如何在控制成本的前提之下获得更多、更好的内容，以保证自身竞争力。另外，内容之于阿里巴巴电商业务作用能否成功显露，并为其带来第二次增长，也许仍是阿里文娱要思考的问题，诚如内部信所言，这的确是一条很长的路。