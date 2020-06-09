阿里巴巴加码布局搜索：成立智能搜索业务部

6 月 9 日下午消息，阿里巴巴内部人士向新浪科技透露，阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部，由 UC 事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。

据悉，此次业务调整或重点围绕创新业务事业群已孵化出的智能搜索 App 展开。此前吴嘉透露了夸克 “搜索框 + AI 工具”结合的业务布局，以 AI 引擎升级搜索质量，AI 工具构建新的搜索入口，垂直领域打造 “内容 + 服务”的闭环，解决用户实际问题。