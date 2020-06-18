京东 618：今日下午两点累计下单金额破 2392 亿

6月18日消息，京东618年中购物节最新销售数据：从6月1日0点到6月18日下午两点，累计下单金额达到2392亿。6月18日9:47，京东累计下单金额达到2284.88亿元，超过去年618大促18天2015亿元的纪录。

与此同时，京东公布了从京东618数据中挖掘出来的消费新趋势：

趋势一：民生核心需求力推线上商超爆发

今年618是京东大商超全渠道事业群成立以来的首个618，首日实现核心业务增长超过100%。

京东零售集团CEO徐雷在今天的上市仪式上表示：疫情折射出的是京东的成长和变化：从创业企业到持续为社会创造价值的企业公民，从电子商务的探路者到以供应链为基础的技术与服务企业，从零售到物流再到数字科技和产业发展。

趋势二：创新科技毫无疑问成为经济新动能

今年618，京东核心业务全面上云，京东智联云提供全面、稳定、安全的技术和服务，支撑京东618。同时，京东智联云的AI技术为客户创造多元购物体验，NeuHub平台京东内部+外部累计调用量，同比去年618累计调用量增长200倍，智能情感客服、内容审核等智能化应用大规模、系统性、全流程部署在京东购物流程中，调用量指数级增长。

趋势三：健康服务上线 消费服务下沉

近期，针对最新的疫情防控需求，京东健康联动3万医生24小时在线坚守，满足民众随时随地的问诊需求。截至6月18日上午10点，京东健康在线问诊量同比增长325%。

消费级的医疗服务也被越来越多的消费者选择，截至中午12点，医美服务成交额同比增长510倍。截至上午7点，京东大药房慢病用药成交额超去年全天，截至中午12点，药急送成交额达到去年618全天的162倍。

金融支持方面，京东金融在618期间推出的白条24期免息和20亿金贴活动，累计为消费者提供高达30亿元的优惠。

今年618期间，京东物流六线城市配送订单的增长是一线城市增幅的150%，24小时达正在常态覆盖更多边远地区。

趋势四：线上线下融合有广阔的想象空间

从数据可以看到，在京东家电专卖店618，共有1.2万家专卖店同时万店直播，整体成交额同比增长达到240%；电脑数码专卖店通过“满天星”计划合作商家超250个；京东之家成交额同比增长超130%；618期间，京东电器超级体验店整体成交额环比上月增幅达200%；通过京东五星电器下单的京东商品，成交额同比增长10倍。

趋势五：消灭购物消费“双盲测试”

帮品牌找消费者，帮消费者找商品，让消费不再是一场生产、消费两端的“双盲测试”。京东作为C2M在6月1日-17日，台式机电脑品类反向定制产品销量同比增长近400%，而18日零点过后30分钟内，京东C2M推出的惠普战99系列台式机成交额同比增长180%，家电卖出的近25%都是反向定制的京品家电。

趋势六：直播带货具有天然的“娱乐基因”

京东直播在618期间创造了多个亮眼成绩。例如京东快手首场直播带货专场销售额达14.2亿，6月6日，央视“Boys再合体”，携手北京卫视主持人春妮，3小时带货破13.9亿。

此外，京东直播将泛娱乐内容作为重要抓手，例如郑钧硬核演唱会、草莓音乐节等，观看人数累计超740万。京东直播草莓音乐节期间售出酒水类商品达814吨。