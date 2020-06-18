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日本动画电影《无限》线上首映，西瓜视频 / Netflix 全球同步播出

2020/6/18 20:07:40来源：TechWeb作者：周小白责编：微尘评论：

今天下午6点，日本动画电影《无限》（又名《想哭的我戴上了猫的面具》）开启全球首映，在中国通过西瓜视频、抖音、今日头条平台上线。这是继BBC剧集《德古拉》后，西瓜视频再度实现与Netflix全球同步播出影视作品。届时，用户可在上述平台中付费观看该片。

公开资料显示，《无限》由日本著名导演佐藤顺一和柴山智隆联合执导，主要讲述女生笹木美代的青春奇幻故事，主打超萌轻甜治愈风格。绰号为“无限”的笹木偶然间得到一副戴上后会变成猫的面具。靠着猫的外形，她开始与暗恋的男生变得亲密，却无法再变回人类。男生为帮助笹木恢复人形，由此展开冒险历程。

该片原定于6月5日登陆日本院线，后因疫情取消。最终，影片改为线上首映，在西瓜视频和Netflix平台同步播出

西瓜视频相关负责人表示，该平台现拥有丰富的动画内容，此前曾引进《烟花》、《声之形》和《东京教父》等作品。

上述负责人称，西瓜视频将持续为用户提供更多元、更优质的较长视频内容。除了动画电影，平台在其他类型影视内容上也有不断投入。

今年年初，《囧妈》、《大赢家》等喜剧电影，先后在西瓜视频免费播映。西瓜视频还通过联合制作、内容出品、版权合作等多种形式，陆续与BBC Studios、Discovery等多家知名纪录片厂商达成深度合作，上线上百部优质纪录片内容，包括《地球脉动》、《文明》和《冰星球》等。

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关键词：《无限》西瓜视频Netflix

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