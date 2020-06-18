【IT之家评测室】炫酷 RGB 加持畅玩光追游戏，ROG 魔霸 4 体验评测

前不久，水水给大家带来了ROG冰刃4 Plus的评测，结果很多朋友都说太贵了、打扰了；这不，这两天水水又拿到了一台ROG的魔霸4，它的起售价为11999元，只要冰刃4 Plus的三分之一左右。

前言

「除了性价比，游戏本的出路在哪里？」十年前，游戏本还不能算一个品类、DX11和移动版DDR5显存才刚开始流行、ATI还没被AMD收购。没有多少人去思考用笔记本去玩大型游戏，卡吧和图吧充斥着爱好DIY主机的加钱党和垃圾佬。人们根本没有想到，10年间游戏硬件的发展如此迅速。

早期阶段，在很多人的刻板印象中，游戏本就该是配置高、性能强、价格贵，有钱人的玩具。

但游戏本普及之后，性价比就成了游戏本最大的桎梏。游戏本该怎样发展？没有定论。但每一个成功的游戏本品牌，都给出了自己的答案。

有不停堆料堆做工，永远不玩性价比的，有不停做薄加RGB、誓要做游戏界MacBook的，也有在散热和轻薄上死磕，游戏时键盘「冻手」，被人们戏称为风厂的……

主流游戏本永远逃不出性价比的真香定律，出货量也占据大头，但游戏本的出路却并非性价比。高端游戏本市场中，垂直化的细分需求和个性化永远刺激着人们消费的新鲜度。在轻薄游戏本领域中ROG属于无法避开的品牌，它也一直在探索着游戏本的出路——个性化和痛点攻坚。

AAS风洞散热系统、暴风增压散热系统，冰川散热架构，光是为了解决散热这个痛点，ROG一口气就弄出三个散热系统。Aura Sync神光同步、键盘下置、GPU切换、300Hz高刷、4K双屏、可拆钥石、光线矩阵屏、有脑洞大开彰显个性的创意也有追求游戏体验上限的努力；单配摄像头、IO接口防挡设计、触控板数字小键盘二合一等细节也不断在解决游戏玩家的痒点。

或许，游戏本要做的并不是讨好所有玩家，而是让玩家在用自己的产品时，能够对游戏更加的热爱，对玩游戏这件事有更高的追求。新一代的魔霸4作为ROG家族的一员，又会给我们带来怎样的惊喜呢？

外观与设计「浓郁的赛伯朋克风，炫酷的RGB环绕灯带」

魔霸4 A面的设计灵感源自跑车，并和宝马团队共同合作研发。

顶部是五道带有装饰性质的进气格栅，官方称其为3D流动散热脊，这五道散热脊上每隔一段就有一组进气孔，在多组进气口的共同作用下，气流循环的次数和频率都大大增加，以此提升整体的散热效率。

下面的设计还是经典的立体斜切+竖向和斜向发丝纹混搭，不过A面上大大的败家之眼Logo不再会发光。

在A面侧边顶部居中的位置，惯例做了塑料凸起部分，便于单手掀开屏幕。

由于魔霸4采用了特殊的气动臂式欧翼转轴，开合A面的阻尼感适中，并且展开A面后会形成流线型的镂空部分，让屏幕看起来更加立体。转轴的最大开合角度为150度，A面粘指纹的程度比冰刃系列稍好一些。

魔霸4的B面采用3面窄边框设计，下巴部分印有ROG Strix的品牌标识。值得注意的是，魔霸4并没有配备摄像头，包装里也没有冰刃和枪神系列附送的摄像头配件，所以想要视频聊天和上网课，只能自行购买。另外，由于C面的键盘并非下沉式设计，所以B面的四条边框上各有一个橡胶脚垫保护屏幕不会留下键盘印。

魔霸4拥有一块15.6英寸1080P分辨率的LCD雾面屏，它支持240Hz刷新率、3ms响应时间、100%的sRGB色域以及DC混合调光技术，毫无疑问这块屏幕是为了电竞而生的。通过AIDA64查询发现，这块屏幕出自夏普，型号是LQ156M1JW09；

而在屏库网上继续检索，它的对比度为1000:1，拥有1670万色的色彩显示，可视角度为全视角，也就是178度。

来到C面，由于A面的进气格栅也属于C面的一部分，所以整体的造型呈梯度设计。梯度的坡面部分也加入了几组散热进气孔。

C面顶部靠右的位置是四个状态指示灯，最右侧还有一个带有指示灯的电源按键。

键盘第一排有5个独立的快捷按键，可以快速调整音量、风扇转速、打开奥创中心等。右侧转轴连接着一道跑车纹理，一直延伸到键盘右侧的底部。

C面整体采用了利落的斜发丝纹处理，右下角印有斜向的玩家国度赛伯朋克印装，手感和样式上的处理都独特，不仅不易沾染指纹，摸上去也更加舒服。键盘部分也是魔霸系列颇具个性的地方。

首先，WASD这几个MOBA游戏常用的按键单独设计成了白色的半透明磨砂材质，便于玩家辨识；其次，最右侧的一排功能按键并没有遵循常规键盘的位置，而是照顾到键位间隔做了竖向单排；再有就是键帽的侧边采用了侧透设计，可以让RGB灯效的效果更加突出。

魔霸4采用的是四区域RGB背光，支持全键无冲。按键的手感微微偏软，按键回弹力度尚可，键程适中，拥有ROG独家的Overstroke闪击技术，按键触发更快。方向按键虽然面积有所减小，但没有妥协成半键设计，这点好评。

触控板部分采用光滑的玻璃材质，不可按压只可滑动和轻触。触控板底部有两枚独立的左右键，材质为细磨砂便于区分，但也支持在触控区域单指左键选择，双击打开以及双指右键菜单的操作。

实际上，魔霸4在键盘下面还采用了一个巧妙的CoolingZone风道设计，可以在高负载的情况下，让核心元器件散热时绕过WASD区域的键位，尽可能确保舒适的游戏体验。而在机身的散热方面，ROG也一直非常舍得下本。除了前面提到的3D流线散热脊之外，还在内部配置了5根热管，两个12V绝尘风扇，机身配备三个散热出风口以及在CPU部分用上了Thermal Grizzly暴力熊液态金属散热涂料，配合拥有3档风扇转速的暴风增压系统，共同组成了冰川散热架构2.0。

在机身的接口方面，魔霸4主要分布在左侧和后面；左侧是3个USB3.2 Gen1的Type-A接口和一个耳机麦克风音频口；

后面从左到右依次是千兆有线网口，HDMI2.0接口（支持60Hz的4K视频输出）、USB3.2 Gen2的Type-C接口（支持DisplayPort 1.4）以及一个AC电源接口；

机身的左右两侧还各有一个扬声器开孔。

别急着看D面，仔细观察会发现魔霸4的侧边也是呈梯形设计，最下面一层的左前右三面被一圈环绕的灯带设计所包裹，夜晚暗光环境下使用时，笔记本好像悬浮起来一样，十分炫酷。这圈LED环绕灯带和键盘灯效都支持Aura Snyc神光同步，也是魔霸系列的一个重要特征。

除此之外，D面主要就是磨砂塑料材质的底盖，橡胶脚垫以及朋克风的电竞纹理。

魔霸4在外观和ID设计上拥有很多辨识度高的细节，让这台电脑颇有个性。虽然在某些地方出于成本作出妥协，但颜值和质感都是在线的。不过，它的三围和重量对外出携带有一定的要求，可能也是这个原因，ROG才给了它两个RGB设计来提升性能，让玩家独享属于自己的Moment吧。

内存与硬盘「Raid 0的骚操作，三M.2插槽引玄机」

配置方面，IT之家拿到的这款魔霸4搭载了第十代英特尔i7-10875H处理器、NVIDIA Geforce RTX 2070显卡（8GB显存）、镁光16GB DDR3-3200Mhz内存（支持双通道，最大64GB）、1TB NVMe SSD（3个M.2插槽，其中两个支持组Raid 0）、66Wh电池以及230W电源适配器，裸机重量为2.4kg。另外，它还支持Wi-Fi 6、ROG BOOST 超频技术、SMART AMP临场音效。

看到这里有人可能会好奇，魔霸4为什么配了3个M.2的插槽，水水也同样好奇，所以打开CrystalDiskinfo进行查看，结果居然认不出硬盘。而诸如AS SSD之类的软件里也显示Intel Raid 0 Volume，但看不到具体的型号。

此时，水水突然想到了那个祖传配方，于是下载了一个英特尔快速存储技术软件进行查看。果不其然，魔霸4拥有两块512GB的SSD，直接组成了Raid 0阵列，而硬盘的型号为：INTEL SSDPEKNW512GB，也就是英特尔660p！

IT之家了解到，组建RAID 0至少需要两块以上的硬盘，魔霸4将两块512GB的SSD合并成一块，每个数据都会共同存储在两块硬盘上，这样带宽加倍，读/写速度也会大幅提升。那实际表现如何呢？我们又使用CrystalDiskMark进行跑分测试，在顺序读取1线程8队列和1线程1队列中，速度提升确实非常明显，1线程1队列的写入速度也快了不少，但1线程8队列的写入没啥提升，4K随机读取/写入两项的四个分数也和单块660p没啥区别。

那硬盘都测了，自然也要测一下内存的读写和缓存。我们先通过AIDA64的测试，在默认的2933MHz下跑了一次，这个分数已经相当可以了。

不过魔霸4还支持通过BIOS超频到3200MHz，超频之后我们再次运行跑分，可以看出这条镁光的内存性能潜力非常大，足够满足游戏玩家对于性能的追求。

性能与游戏「十代U跑分彪悍，流畅玩光追游戏」

CPU方面，魔霸4采用了今年主流的英特尔i7-10875H处理器，具体的规格和性能这里就不再赘述，咱们直接来看跑分吧。跑分环节照例是在增强模式下进行，如果变更会额外说明。

首先是CineBench，魔霸4的CineBench R15单核得分200分，多核得分1781分，相比冰刃4 Plus单核持平，多核稍有下降，在友商同款处理器的产品中属于主流水平；魔霸4的CineBench R20单核得分489，多核得分4129，属于比较高的分数。

然后是国际象棋测试，魔霸4的单线程得分为3603分，多线程得分为28544，基本也和冰刃4 Plus持平，可以说理论性能上，魔霸4的CPU还是很强的。

而在GPU方面，魔霸4的高配版搭载了115W的满血版Geforce RTX 2070，从型号上看它的性能在游戏本中也属于中上位置，在1080P的分辨率下应对主流的大型单机应该问题不大。不过，由于3D Mark11在跑分测试中一直出现错误，所以这次无法给大家呈现理论性能的基准跑分测试了，我们通过游戏的实际表现来看一下吧。

首先是「古墓丽影：暗影」，我们在游戏中将影像预设调到最高，分辨率默认为1080P，运行其自带的BenchMark基准测试，魔霸4的平均帧率为86帧，最高147帧、最低70帧。根据之前其他笔记本的测试成绩，RTX 2060的平均帧数为64帧，RTX2080 Super的平均帧率为109帧，这样来看魔霸4算是稳定发挥的类型。

第二款游戏我们选择了「Control」，千万别小看这款游戏，虽然听起来小众，但它对配置的要求可一点都不低，游戏不仅支持DX12、DLSS，还可以开启光线追踪。我们首先将它的画质预设开到最高，在1080P分辨率下战斗场景为平均在90帧左右；

开启DLSS之后，战斗场景帧数跌到70帧左右；

再进一步开启光线追踪，并调整到最高级别，此时非战斗场景平均帧数60左右，战斗场景平均帧数55左右；

如果按照60帧为基准的话，光线追踪等级建议只开到中等或者低等，不过好歹在开启光追的情况下，魔霸4还是可以流畅的游玩。相比之下，不开启光追和DLSS时RTX2080S战斗场景平均帧数为104帧，RTX2060平均帧数为79帧。而开启高级光追和DLSS之后，RTX2080S平均帧率刚好为60帧，而RTX2060只有45帧，后者已经无法保证流畅度了。

功耗与散热「压得住满血GPU，CPU当然也不在话下」

魔霸4的总体性能表现还是比较令人满意的，大家唯一要考虑的就是，如果你选择购买了搭载RTX2060显卡的版本，虽然也能开启光追和DLSS，但游戏体验就没那么舒服了。魔霸4主打的暴风增压散热系统我们前面已经介绍过，堆料非常的猛，下面就用烤机测试来检验一下它的散热和功耗吧。

按照惯例，我们打开奥创中心的增强模式，先单烤10分钟FPU，CPU温度维持在81度，最高97度，功耗为70W，此时主频为3.3GHz，CPU和GPU的风扇转速分别为6300转和5000转。

然后再单烤10分钟GPU，GPU温度维持在80度，功耗保持在115W，频率在1245Mhz，CPU和GPU的风扇转速分别为5700转和6500转。

最后是双烤测试，双烤10分钟之后，CPU温度为87度，主频维持在2.8Ghz，功耗55W；GPU温度为80度，频率在1260Mhz，功耗110W，从结果来看，CPU和GPU的风扇转速都是6400转。看样子，魔霸4针对散热的堆料使对了力气，散热系统足以应付处理器和显卡的发热，日常使用完全不用担心其性能发挥。

总结「适合主流游戏玩家的游戏本」

不同于之前我们所评测的冰刃系列和幻系列，ROG魔霸4主打高性能、RGB和电竞特性，在外形设计和彰显个性方面会更加的大胆，比如环绕式RGB灯带，赛伯朋克涂装以及跑车灵感的散热背脊；而在配置方面的堆料不算极致但也非常务实，对于主流的游戏玩家来说足够满足需求。当然，在CPU的散热表现和SSD的性能方面，魔霸4算不上发挥失常，但对于ROG品牌来说表现还不够好。

目前魔霸4已在官网和各大电商平台开始销售，首发价格11999元起，感兴趣的朋友可以看看。