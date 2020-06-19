华尔街日报：收益率普遍下降，余额宝合作货币基金规模逆势增长

IT之家6月19日消息 《华尔街日报》报道称，尽管短期利率下降导致货币基金整体收益率下降，但余额宝平台上接入的第三方基金公司管理的货币基金资产规模却逆势增长。基金公司通过与蚂蚁金服合作，通过余额宝平台满足用户零钱管理的需求，吸引到了更多用户。

除了天弘余额宝之外，在余额宝平台上还接入了合作基金公司的28只货币基金。余额宝平台上合作基金公司的货币基金资管规模比一年前有了大幅增长。

根据Wind数据，截至今年3月，在蚂蚁的余额宝平台上出售的29只货币市场基金管理的资产总额为2.58万亿元，同比增长21%。

2020年第一季度，疫情期间，中国的储蓄和货币市场基金规模都增长较快。根据中国人民银行的数据，存款在三个月内增长了8%，达到人民币87.7万亿元（合12.4万亿美元）。根据中国资产管理协会的数据，第一季度，中国货币基金管理的资产规模增长了15%，达人民币8.2万亿元。

近几个月，央行已向国内金融体系注入了数十亿美元的资金，并下调了7天期逆回购利率，以提高流动性并降低企业和消费者的融资成本。因短期利率下降，主要投资于现金等价物标的货币市场基金整体收益也随之下降。

IT之家了解到，据Wind数据显示，6月初，天弘余额宝的7日年化收益率降至1.4%，其它货币基金产品收益率也下降至类似的水平。随着货币基金行业整体收益率的下降，许多投资者将货币基金的投资转移到其他基金产品上。据知情人士表示，天弘余额宝单只基金近一个月资管规模明显下降。这不仅帮助了天弘余额宝单只基金分流，也让其更好的管理了流动性。

惠誉评级（Fitch Ratings）分析师李煌（Li Huang）表示，今年初的储蓄和货币基金规模增长是由于疫情期间投资者更倾向于低风险的投资品种，而现在随着疫情的好转，更好风险的投资标的则会更受青睐。她还表示，货币基金行业不会出现大量资金流出，因为疫情影响仍在，投资者仍然会谨慎行事。