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你花了多少？京东 618 累计下单金额 2692 亿元！

2020/6/19 0:48:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月19日消息 京东官方发布最新战报，6月1日0时至6月18日24时，京东618全球年中购物节累计下单金额达到2692亿元，创下新的纪录。同日，京东集团（09618.HK）正式港交所挂牌上市。上市首日，京东股价报收于234港元，较发行价上涨3.54%，市值超过7200亿港元。

6月18日，乌鲁木齐第一单仅用时8分21秒完成上门配送，20分钟内22个城市全部完成618当天首单配送。

通过大数据预测，京东物流进一步升级“前置仓”模式，把超过10亿件商品提前部署到距离消费者最近的730个仓库，“爆款”前置到站点实现“分钟级”配送。得益于“千县万镇24小时达”提升计划，京东物流六线城市配送订单的增长是一线城市增幅的150%，24小时达覆盖更多边远地区。

与此同时，直播零售场景创新方面。京东快手品质购物专场单日带货达14.2亿。京东零售集团CEO徐雷与郑爽、大张伟、郭麒麟等参加的“京东618一起热爱趴”，当晚直播带货超4.75亿。一场直播的销量甚至高于一些品牌整个上半年的销量。

IT之家获悉，京东物流同时发布超级战报，截至6月18日24点，京东物流618开放业务收入同比增长超过80%。618期间，京东物流仓配一体订单当日达和次日达占比超91%，全国范围内24小时达覆盖区县占比超过90%，保持了比平时还要高的水准。

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关键词：京东618

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