阿里宣布：天猫 618 累计下单金额达到 6982 亿元！

IT之家6月19日消息 北京时间6月19日凌晨，阿里巴巴宣布，作为疫情以来最大的消费季，2020年天猫618的累计下单金额为6982亿，创造新纪录。阿里官方表示，这个数字代表的意义，远远超过了一场消费狂欢。这展现中国内需引擎的力量，这昭示中国经济转型的动能。

今年的天猫618，平台、各地政府和商家一共发放了140亿元的消费券和补贴。巨大的投入撬动了更大的消费潜能，也带动了更多的就业。

IT之家此前报道，今年4月，阿里巴巴时隔11年重启“春雷计划”，要帮助中小企业、外贸工厂和农户重回增长之路。

在天猫618的舞台上，阿里经济体给出海量资源，扶助中小商家，网商银行推出的“0账期”服务上半年垫付资金超过2000亿，惠及72万小商家，“春雷计划”助力下，超过450万淘宝中小商家获得增长，天猫618期间，淘宝中小商家获得的订单，比去年同期多出了10亿单。

疫情发生以来，超过200万人涌入淘宝开新店，如今的阿里巴巴经济体，每年创造超过4000万个就业机会。

疫情之后，外贸工厂受到巨大冲击，许多海外订单推迟甚至取消。从4月以来新上淘宝的外贸工厂就有数万家。淘宝特价版的全面参与，带动产业带C2M订单暴增500%。

在淘宝直播间，26万场村播都在为农村带货，半年500位县长为家乡打call。在贫困县的土地上，一年长出30万家淘宝网店。

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