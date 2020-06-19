京东二次上市，强东“假装离开”

京东挑了一个好日子。

它在今天（6月18日）正式挂牌港交所二次上市。一切看起来都是那么吉利，它的股票代码是“9618”，今天还是京东成立 17 周年的生日。

投资者们热捧京东的到来，有媒体称公开发售超额近 180 倍，全球发售募集资金净额约为 297.71 亿港元，是今年上半年港交所最大的新股发行。

未开盘之前，昨日暗盘交易中京东股价就涨了 7.35%。今天港股一开盘，股价高开 5.75%，报 239 港元，截至今日收盘，京东股价报234港元，涨幅3.54%，市值7231.47亿港元。

“喜庆”的氛围从今天零点就开始了。

今天是 618 大促的最后一天，零点刚过，京东的公关就开始密集给媒体发“战报”，京东超市前 10 分钟成交额同比增长 500%、电视品类 31 秒破亿、8 分 21 秒完成第一单配送……十几篇战报中不断强调，京东才是“国内外品牌618销售主场”。

但显然，无论京东如何强调，今年的 618 都不再是它独占的节日。长达 1 个月的密集促销期里，百亿补贴、直播大战、抖快入局，618 早已成为了中国电商企业的一场狂欢。

唯一让人不适应的是，喧嚣中没有了刘强东的声音。

这位宿迁农村走出的企业家，一直牢牢紧握着自己的公司。

过去，他是京东唯一的、也是最高调的代言人，一个农家小子翻身成材的绝佳样板，京东十几万快递员的亲密兄弟。

然后，他在大洋彼岸喝多了酒，酿下大错，迅速退居幕后，再也没有出现在公开场合，徐雷代替他走向台前。

“我也要特别感谢刘总，不仅仅因为他战略的格局和超前的眼光，更是因为他赋予了整个管理团队最大的信任”，在上市敲钟仪式上，京东商城 CEO 徐雷说。

东哥呢？

也许是受到疫情影响，京东的管理层没有跑去香港，转而在亦庄总部办了一场盛大的远程敲钟仪式。他们邀请了众多政府官员、投资机构和媒体，光是敲钟前的到场嘉宾名单就让主持人念了好几分钟。

京东的整个管理团队全员亮相，在台上排成一排，徐雷站在最中间，他身穿一身深蓝色西装、灰色条纹领带，打扮得整整齐齐。

刘强东没有出面，他甚至都没有到场。京东直播间的弹幕里，不断有人在问，“东哥呢？”

6 年前，京东抢先在阿里巴巴之前登陆纳斯达克上市，是当时中国公司在美最大 IPO，纳斯达克还专门定制了一只金牛作为赠送给京东的礼物，现在还放在时报广场上。新华社当时拍摄的照片中，刘强东笑得很开心，露出一口整齐的白牙，灯光打在脸上，透着亮。

那是东哥在资本市场上的高光时刻，京东从国内邀请了 50 多家豪华媒体团前去报道，同行的还有刘强东在中欧的校友团、亲友团。上市前几天，有传言称他向章泽天求了婚。当天，网上流传的一张朋友圈截图显示，章泽天发了句“Proud of you（为你自豪）”，为刘强东祝贺。

网传章泽天朋友圈截图

刘强东当天发了条微博，说纳斯达克不是终点，而是新的起点。

那几年，东哥在微博上还异常活跃，时不时会分享下个人生活，天气好了，会说“今晚无论如何要室外跑两圈，否则实在对不起这样的蓝天”；也会对京东的配送小哥喊话，“都是社会底层兄弟，真心不容易！谢谢兄弟们”；还有当时京东和苏宁旷日持久的补贴大战，“我正式接受近东兄的挑战！同时要求对方必须履行诺言！千万别做缩头 WG！”

现在，刘强东的最新一条微博停留在两年前，那是他在明尼苏达州“性侵案”引发舆论关注之后，回国发布的辟谣声明，称当地政府不会对他提起任何指控，“这个结果证明了自始至终我都没有触犯任何法律”。

那次事件对京东发展产生了巨大且深远的影响。京东的股价在 2018 年累计下跌超过 50%，几乎快要跌破发行价，市值近乎腰斩。媒体开始高呼“京东没有二号人物”，刘强东慢慢退居二线，不再出现在镜头之前。

从 2019 年末开始，刘强东密集卸任了京东旗下多家公司的法人代表。今年 4 月，他甚至卸任了京东运营主体北京京东世纪贸易有限公司的法人代表、执行董事及总经理，相关职位由徐雷接任，卸任的消息还上了微博热搜。

即便在今日京东港股上市的前几天，刘强东的“退出行动“也未停止，接连卸任了旗下 5 家公司的高管职位。据统计，整个 2020 年上半年，刘强东已卸任近 50 家公司高管职位。

京东对外回应称，这是正常的管理动作。但毫无疑问，京东正在极力将刘强东与公司进行割离。

在性侵案无法提起刑事指控的前提下，去年 4 月，当事女生向亨内平县法院提起民事诉讼，将京东与刘强东一道列为被告，要求京东承担相应的连带责任。今年初，京东以“此事为刘强东个人行为”为由提出撤案动议，申请驳回原告对京东的起诉。

但法院驳回了京东的动议，认为当事女生指控京东公司对涉嫌性侵行为负替代责任是合理的。

“徐雷时代”

徐雷被推向台前。

他是京东的老人了，早在 2009 年就加入了京东，销售出身，历任京东商城营销副总裁、京东商城高级副总裁、京东商城 CEO 等职位。他一手组建了京东商城的市场公关部、完成京东 App、PC 和微信手 Q 的前端业务及团队的闭环整合。

2011 年，他也曾短暂地离开京东，仅 2 年后便宣告回归。

他还是“京东 618 购物节“的创立者，每年 6 月原本只是京东的店庆月，徐雷则提出强调“618”的概念，让用户记住 618 就是京东的促销节日。

刘强东信任他，多家媒体都在报道中提及，刘强东在公司内部十分强势，管理团队均不敢忤逆，只有徐雷敢反驳他。

现在，他是京东绝对的中心，不仅担任京东零售集团的 CEO，还兼任京东另一重要板块京东健康的董事长。

徐雷

单从京东的财报数据上看，这位京东新任掌门人无疑是合格的。2019 年京东全年营收 5768.88 亿元，首次转亏为盈，当年盈利 118.9 亿元，扭转了京东多年来持续亏损的局面。

2020 年 Q1 季度深受疫情影响的惨淡环境下，京东多年的物流优势展现出来，总营收达到 1462 亿元，同比增长高出市场预期近 10 个百分点，新增超过 2500 万活跃购买用户，创下淡季用户增长的新高。

京东的股价也早从 2018 年的“泥潭”中走出，从 2019 年开始缓慢回升。今年以来，其股价更是频频高涨，最新的股价达到了 62.01美元，今年以来累计上涨超过 60%，美股市值达到最高点，为 958 亿美元。

京东 5 年来股价走势图

徐雷与刘强东不同，这位科班出身的管理人员，从未在市场上有过出格言论。他在军队大院里长大，父母都是高知，身上没有一点东哥的江湖气息。他也注册了微博，早些年还会分享一些音乐，但现在他的微博页面一片空白，没有任何发言。

翻看徐雷过往接受媒体采访的表述，几乎没有私人化的表达。他同为出身军队大院的高晓松一样，常常有一些文艺化的表述，比如“时间是最好的朋友，也是最坏的敌人”，又或者“京东真正的敌人只有自己”、“心迷则此岸，心悟则彼岸”。他微博的个人简介上写着：“我在雨中行走，从不打伞；我有自己的天空，它从不下雨。”

徐雷微博截图

今日京东港股上市的敲钟现场，徐雷作了一个简短的发言，几乎感谢了所有人，京东客户、全集团的 20 多万员工及家属、香港交易所甚至是这个时代，当然，还有刘强东。

刘强东仍然是实际控制人

过去一年中，京东内部进行了多番变化。一向被奉为服务于高质用户的京东，推出了面向下沉市场的京喜 App，还做了京东特价版，主打的都是 10 元爆款、拼购返利。

甚至，市场上还出现了专注京东购物的社交电商平台“芬香”，打法类似于早些年的微商，芬香的官网上称，“芬香依托成熟高效的京东供应链提供一站式社群服务”，核心创始人均来自京东内部，创始人兼 CEO 刘正平是前京东移动电商创始人总经理。

下沉市场的开拓为京东带来可喜的增长。2019 年 Q4 季度，京东新增年度活跃购买用户 2760 万，环比增长 8.3%，创下新高。其中，下沉市场贡献了超过 7 成用户。

2020 年 Q1 季度财报发布后的电话会议上，徐雷透露，目前京东三到六线城市用户占比超过 6 成，GMV 占比超过一半。

今年的 618 期间，京东还和以四五线城市起家的快手达成了战略合作，将京东商城的商品引入快手老铁的直播间，无需跳转即可下单。

有分析认为，这是京东的供应链优势与快手的渠道优势的双赢合作。京东开始尝试摆脱自己零售大卖场的定位，将自身的最新定义改为“供应链为基础的技术与服务企业”。

它还和自己以前的老对手国美握手言和，宣布战略投资国美零售，以 1 亿美元认购国美零售发行的境外可转债。

外界无从得知，这些战略措施刘强东在幕后是否有过参与。京东在疫情期间大放异彩的供应链优势，正是刘强东独自坚持多年烧出来的，“在所有人的反对中坚持‘烧钱’”，为此，京东上市后多年亏损不断。

京东在港股的招股书中透露，目前刘强东持股比例为 15.1%，但拥有 78.4%的投票权，持股比例达 17.8%的腾讯，拥有投票权仅为 4.6%。刘强东仍然是京东董事局主席及 CEO。

按照京东在港股招股书中的表述，根据京东现时的大纲及《公司章程》，只要刘强东仍为董事，缺少他，董事会就无法达到法定人数。

换言之，刘强东仍然是京东的实际控制人。他曾对外表示，如果能失去京东控制权，宁愿将它卖掉。

这位宿迁农村走出的企业家，一直牢牢紧握着自己的公司。