这家破解 Switch 的公司被任天堂法务部盯上：只焊接芯片也违法

IT之家6月19日消息 据Nintendo Life报道，本月初，美国纽约的任天堂法务团队函告一家名为Logistics的公司，称其以60美元的报价帮忙焊接破解Switch用的Modchip的行为违法，要求其立即停止服务。

据悉，总部位于康涅狄格州的Logistics Consulting LLC在本月初收到通知后，立即暂停了服务。

Jenner & Block律师Alison Stein(代表美国任天堂)解释了该行为如何违反《数字千年版权法》(DMCA)的反规避和反贩卖条款：

通过你们提供的改装服务，你们实际上是将客户的任天堂Switch拆开，然后将SX Core和SX Lite焊接到游戏机上。通过向公众提供modchips的安装服务，主要是为了规避任天堂的措施，从而违反了DMCA。

任天堂不会容忍这种赤裸裸的非法行为。任天堂指出，Logistics“知道”任天堂已经对这些modchips的某些经销商采取了法律行动，然而其安装服务却还在继续。

Logistics公司的创始人Van Rheen则表示，他不认为自己违法，因为实际上他们并没有销售这些芯片，“我所做的只是把焊料焊上，这怎么会违反版权呢？”

虽然Rheen理解该芯片是可以用于盗版游戏的，但他认为该设备的主要目的是将保存的游戏导出到外部SD卡，这样用户就不必订阅任天堂的云服务。

IT之家了解到，美国任天堂在给Ars Technica的一份声明中表示，他们热衷于保护自己的创意，并将“大力执行”其知识产权，以确保能继续为消费者提供独特的原创体验。