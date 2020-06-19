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IT之家众测第七期：苹果 MacBook Air/Pro 笔记本 10 台

2020/6/19 12:03:10来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

欢迎大家参与申请IT之家第七期众测。本次众测旨在通过体验苹果MacBook产品体验最新的macOS Catalina系统。本次众测体验将招募10名体验官，提供10台MacBook产品作为macOS Catalina体验设备。

体验产品：

  • Apple MacBook Pro 4台

  • Apple MacBook Air 6台

体验需求：

基于MacBook产品体验macOS Catalina操作系统。

申请：点此前往（众测申请报名页面）

或扫描下面二维码直接申请：

申请截止时间：2020 年 6 月 27日 18:00

以下四种情形可优先获得众测资格：

（1）IT圈版主；

（2）IT圈发表过优质加精文章，或威望值在申请人中排名较高；

（3）对Windows或MaOS等操作系统熟悉，或者乐于尝鲜；

（4）文笔流利，能够将体验感受整理成文，且分享Mac OS的点滴；

需求人数：8-10 人

众测要求：收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到 IT之家或 IT 圈，且 IT之家可以将众测作品发布到其他平台。

优秀众测作品，将给予奖励，奖品包括：

  • Macbook Pro 保护套13英寸 x 4个，单个价值1363元；

  • iPhone 智能电池壳x 2个，单个价值1071元；

  • iPad Pro智能保护盖 12.9英寸 x 1个，单个价值749元；

  • iPad Air智能保护盖 10.5英寸 x1 个，单个价值389元；

  • iPad 智能保护盖9.7英寸 x1 个，单个价值320元；

  • 京东e卡 x 1个，单个价值500元。

奖品发放规则：按照提交稿件的质量（非文章质量分）排序，高者优先挑选。

参与说明：

1、 本次众测的产品为借用体验，需签署借用协议，并支付1500元押金，确保产品无拆卸、损坏等情况

2、参加完众测后，众测产品需7月15日前寄回归还（顺丰到付），产品验收无损后，退还押金；

3、众测获奖名单公布后，众测者需提供提供芝麻信用分，确保芝麻信用分不低于700分；

4、评测稿件需要在2020 年 7 月 15 日前提交，逾期未提交稿件，视为未完成众测稿件；

5、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还押金，并取消后续所有众测参与资格。

申请：

点此前往（众测申请报名页面）

或扫描下面二维码直接申请：

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关键词：IT之家众测MacBook苹果

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