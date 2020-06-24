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iOS 14 中出现刷新率选项预示苹果 iPhone 12 系列有望采用高刷屏

2020/6/24 9:12:53来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月24日消息 苹果昨日凌晨在 WWDC 2020 开发者大会上发布了最新的 iOS 14 以及其他众多更新内容。而今日有 twitter 网友 @Ben Geskin 发现iOS 14 测试版中新增了一些特性，其中包括一个限制刷新率 60 帧的选项

据悉，iPhone11 系列并没有采用高刷新率屏幕。所以这预示着苹果已经准备好一款配备了更高刷新率的 iPhone 机型，或将是即将推出的 iPhone12 系列。

▲ 图为 iPhone 11 Pro 中该刷新率限制选项   源自推特网友 @JunoTecho

据称，该选项存在于 iOS 14 的设置 - 辅助功能 - 运动一栏中，但并非所有的 iOS 14 机型都拥有该选项，包括该网友的 iPhone 11。

IT之家了解到，此前屏幕分析机构 DSCC 的 CEO Ross young 曾爆料，iPhone 12 Pro/Pro Max 屏幕将支持 120Hz + 高刷新率，这一消息随后获得了知名苹果爆料人士 Jon Prosser 的赞同。

据此前爆料，iPhone 12 系列预计将有三个尺寸，共四款不同的机型，将包括 4G 和 5G 版本，将于今年晚些时间发布。

▲ 图为 120Hz 的 iPad Pro 中相关刷新率选项  图源推特网友 @Ben Geskin

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关键词：苹果iPhone

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