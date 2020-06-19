研究机构：2G 和 3G 用户占全球移动用户总数的 46%

6月19日消息，Strategy Analytics基于其免费报告《低成本4G手机：市场动态和机遇》，并结合最新的产业发展情况，分析了当前2G/3G的退网趋势和4G用户迁移机会。

Strategy Analytics最新的无线市场预测，今年初，2G和3G用户占全球移动用户总数的46%，但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%。到2023年，这一收入占比将下降到10%。非洲可以认为是一个特例，在这个地区，各国的ARPU值低于2美元，因此通过补贴促进用户迁移可操作空间有限。

然而，非洲和其他发展中地区在促进4G业务方面也取得了不错的进展，例如，非洲Airtel 的4G网络扩容和“大套餐包”推动了用户向4G迁移，在数据平均使用量和数据ARPU值方面都得到大幅提升，过去的一年有3/4的收入增长来自于数据，2020年3月，4G在数据用户中占比从去年的18%上升到29%，4G收入在Airtel数据收入占比中超过60%。

Strategy Analytics认为，2G的退网通常也需要较长的准备时间，尤其是涉及到2G物联业务的迁移，这种情况下，运营商也许会聚焦关闭2G手机业务，仅保留一张2G薄网为2G残留物联用户提供服务。在非洲，也需要关注2G USSD功能对移动支付业务的重要性，这对一些运营商来说是一个重要的收入来源。