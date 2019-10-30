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中国移动计划推出5G千元机，或退出3G网络

2019-10-30 13:12:37来源：C114中国通信网作者：九九责编：孤城评论：

10月30日消息 5G套餐明天推出，后天上线，网传起步价低至128元。套餐貌似是用得起了，可是5G手机还真有些用不起。除了“用不起”5G手机，还有用户担心5G来了4G手机还能不能使用的问题。

针对以上问题，中国移动10086官方公众号昨天发布消息称：“中国移动计划2020年底前推出千元档5G手机，价格可在1000-2000元范围内。”

数据显示，截止9月底，国内5G手机已经超过18款，但是价格并不美丽，最低3798元起。华为23日在深圳发布的首款折叠屏5G手机Mate X，8GB+512GB版国行售价更是高达16999元。

今年8月30日，中国移动也推出了其自主品牌5G手机--先行者X1，6GB+128GB售价4988元。但在随后的5G+创新合作大会上，中国移动集团公司市场经营部副总经理许锡明即表示，“5G终端明年会覆盖市面上的主流机型，5G'千元机'也会出现，加速5G终端普及。”

此次10086公众号发布的消息，只是进一步印证了中国移动作为运营商也在积极研发平价5G手机。

针对用户在网络使用方面的担心，中国移动10086公众号也给出温馨提示：即使5G普及了，4G网络还会存在很久，5G和4G将会并存较长时间。中国移动将推动5G和4G协同，满足用户数据业务和话音业务需求。

至于2G和3G，每家运营商有自己的策略。据了解，中国移动主要推动3G网络减频（至全部3G基站消失，即退网），保留2G；中国联通推2G网络减频；中国电信则同步推进2G、3G网络减频。

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关键词：中国移动5G3G

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