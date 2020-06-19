英特尔详解第三代至强可扩展处理器，阿里 / 百度 / 腾讯将采用

IT之家6月19日消息 昨天晚上，英特尔全球发布了第三代至强可扩展处理器，代号为Cooper Lake。今天，英特尔发布中文新闻稿，进行了详细的介绍。
IT之家了解到，英特尔称第三代英特尔至强可扩展处理器及全新的AI软硬件产品组合，旨在进一步助力客户在数据中心、网络及智能边缘环境中加速开发和部署AI及数据分析工作负载。
英特尔表示，第三代英特尔至强可扩展处理器及英特尔傲腾持久内存200系列目前已开始陆续交付。5月，Facebook宣布将基于第三代英特尔至强可扩展处理器打造其最新的开放式计算平台（OCP）服务器。其它大型云服务提供商，如阿里巴巴、百度和腾讯也已宣布采用英特尔新一代处理器。通用OEM系统配置预计于2020年下半年推出。英特尔SSD D7-P5500和P5600 3D NAND固态盘现已发布。英特尔Stratix 10 NX FPGA将于2020年下半年交付。
详细介绍：
全新第三代英特尔®至强®可扩展处理器：英特尔在全新第三代至强®可扩展处理器中继续加大其在内置AI加速方面的投入，将bfloat16支持整合到其独有的深度学习加速技术当中。bfloat16是一个精简的数据格式，与如今的32位浮点数（FP32）相比，bfloat16只通过一半的比特数且仅需对软件做出很小程度的修改（如必要），就可达到与FP32同等水平的模型精度。新增的bfloat16支持同时为CPU的AI训练和推理性能提供加速。英特尔针对领先的深度学习框架（包括TensorFlow和Pytorch）优化过的版本将支持bfloat16，并通过英特尔AI分析工具包即可获得。英特尔同时为OpenVINO工具包和ONNX Runtime环境提供bfloat16优化，以简化推理的部署工作。第三代英特尔®至强®可扩展处理器（代号“Cooper Lake”）是英特尔面向四路、八路处理器市场的产品。这一处理器专为深度学习、虚拟机（VM）密度、内存数据库、任务关键型应用及分析密集型工作负载而设计。对于那些将老旧基础设施进行更新换代的客户来说，与使用寿命已达5年的同等级四路平台相比，其有望在常见工作负载3上获得预计约1.9倍的提升和高达2.2倍的虚拟机提升。
全新英特尔®傲腾™持久内存：作为第三代至强可扩展平台的一部分，英特尔同时发布了英特尔®傲腾™持久内存200系列，为客户提供每路最高达4.5TB的容量，以进行内存数据库、密集虚拟化、分析及高耗能计算等数据密集型工作负载的管理。
全新英特尔®3D NAND固态盘：针对使用全闪阵列存储数据的系统，英特尔发布了新一代高容量英特尔3D NAND固态盘：英特尔SSD D7-P5500 和P5600。这些3D NAND固态盘采用了英特尔最新的TLC 3D NAND技术以及全新低延迟PCIe控制器，能够满足AI及分析工作负载的密集IO需求，并具有提高IT效率和数据安全性的高级功能。
英特尔首个AI优化的FPGA：英特尔同时披露了即将发布的英特尔® Stratix® 10 NX FPGA——英特尔首个针对高带宽、低延迟AI加速所打造的AI优化FPGA产品。此类FPGA可针对自然语言处理、欺诈识别等具有高计算要求的应用程序为客户提供可定制、可重新配置、可扩展的AI加速。英特尔®Stratix® 10 NX FPGA配备集成式高带宽内存（HBM）、高性能网络功能以及最新AI优化算法模块AI Tensor Block，其含有AI模型算法常用的低精度乘法器密集阵列。
优化OneAPI跨架构开发工具以持续推动AI创新：随着英特尔不断扩展领先的AI产品组合，更好地满足多样化的客户需求，英特尔也不断通过oneAPI跨架构工具组合帮助开发者简化异构编程的流程、加速性能、提升生产力。凭借这些高级工具，开发者可在英特尔CPU、GPU、FPGA上实现AI工作负载的加速，并使代码可以在目前及未来的英特尔处理器及加速器上得以兼容。
增强型英特尔精选解决方案解决IT部门最迫切的需求：英特尔还对其精选解决方案组合进行了全面升级，以更好地帮助企业IT部门加速部署最迫切的需求，这同时证明经过预先验证的解决方案交付能够在如今快速迭代的商业环境中充分展现价值。英特尔最新发布3个全新精选解决方案，以及5个经过强化的精选解决方案，重点覆盖数据分析、AI及超融合基础设施三大领域。面向基因组分析的增强版英特尔精选解决方案正在全球范围内被应用于新冠疫苗研发，而面向VMware Horizon VDI on vSAN的全新英特尔精选解决方案将用于增强远程学习。