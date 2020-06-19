英特尔详解第三代至强可扩展处理器，阿里 / 百度 / 腾讯将采用

IT之家6月19日消息 昨天晚上，英特尔全球发布了第三代至强可扩展处理器，代号为Cooper Lake。今天，英特尔发布中文新闻稿，进行了详细的介绍。

IT之家了解到，英特尔称第三代英特尔至强可扩展处理器及全新的AI软硬件产品组合，旨在进一步助力客户在数据中心、网络及智能边缘环境中加速开发和部署AI及数据分析工作负载。

英特尔表示，第三代英特尔至强可扩展处理器及英特尔傲腾持久内存200系列目前已开始陆续交付。5月，Facebook宣布将基于第三代英特尔至强可扩展处理器打造其最新的开放式计算平台（OCP）服务器。其它大型云服务提供商，如阿里巴巴、百度和腾讯也已宣布采用英特尔新一代处理器。通用OEM系统配置预计于2020年下半年推出。英特尔SSD D7-P5500和P5600 3D NAND固态盘现已发布。英特尔Stratix 10 NX FPGA将于2020年下半年交付。

详细介绍：