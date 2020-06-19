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最高 12W 性能释放，联想 YOGA Duet 官方测试

2020/6/19 15:35:41来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月19日消息 联想 YOGA Duet 13 英寸二合一平板笔记本电脑昨天正式开卖，十代i5+ 16GB内存+512GB SSD首发售价6999  元，标配触控笔和键盘。现在，联想发布了YOGA Duet 的性能测试。

首先，作为一款平板二合一设备， YOGA Duet为达到性能和发热的平衡，将i5-10210U功耗的三个档位设置为了12W、10W和8W。在12W的野兽模式，i5-10210U频率约为2.7GHz，温度在67度-69度。日常使用可开启智能模式，功耗为10W，频率约2.4-2.5GHz，温度为63度到64度。

在噪音方面，联想 YOGA Duet 在野兽模式CPU烤机噪音仅为37.6dB。

续航方面，42Wh的联想 YOGA Duet在PCMark 10上可以实现8小时39分钟的续航时间。

体验方面，YOGA Duet搭载看了Wacom主动式电容笔，支持4096级压感，还可拾取物体的颜色。

IT之家了解到，配置方面，联想 YOGA Duet 搭载了13英寸的触控屏，分辨率达到了2130×1350，16:10比例，100% sRGB色域，450nit最高亮度。联想 YOGA Duet 还标配了 4096 级触控笔和蓝牙键盘盖。YOGA Duet 的单机身重量为799g，套装重量为1190g，机身内置42Wh电池，接口包括两个全功能USB-C、一个数据源传输USB-C、3.5mm耳机接口和一个MicroSD卡槽。

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关键词：联想duet

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