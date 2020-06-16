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联想 YOGA 5G 笔记本本周上市，搭载骁龙 8cx

2020/6/16 21:45:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 16 日消息 在今年年初的 CES 上，联想公布了 YOGA 5G 笔记本，搭载了高通骁龙 8cx 5G 处理器。现在根据联想推特的消息，这款笔记本将在本周上市。

据介绍，从 6 月 18 日开始，用户可以在 Verizon 网上购买联想 YOGA 5G 笔记本，售价为 1399.99 美元，约合人民币 9900 元。此外，今年晚些时候，联想 Yoga 5G 将在部分地区通过 Lenovo.com、英国 EE、瑞士 Sunrise 和中国移动购买。

IT之家曾报道，联想 Yoga 5G 配备 14 英寸全高清 IPS 触摸屏，提供 400 尼特的亮度，支持杜比全景声（Dolby Atmos），还增加了对数字手写笔的支持。 联想 Yoga 5G 搭载高通骁龙 8cx 5G 处理器，将支持毫米波全频段和 sub-6GHz 5G 网络。据联想称，该设备可提供约 4Gb/s 的下载速度，其中内置九个天线，从而获得更强的信号支持。

联想 Yoga 5G 的重量仅为 1.3 千克，可提供长达 24 小时的电池续航，支持红外摄像头或指纹读取器解锁，支持智能温度控制功能，可根据你的活动调节性能。

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关键词：联想YOGA 5G

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